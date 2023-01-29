https://sputnik-georgia.ru/20230129/zhestokoe-obraschenie-s-sobakoy---prokuratura-predyavila-obvinenie-istyazatelyu-274360462.html

Жестокое обращение с собакой - прокуратура предъявила обвинение истязателю

Жестокое обращение с собакой - прокуратура предъявила обвинение истязателю

Обвиняемый ранил из пневматического пистолета бездомную собаку, в результате чего животное погибло 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T15:52+0400

2023-01-29T15:52+0400

2023-01-29T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 22 января в Батуми обвиняемый ранил из пневматического пистолета бездомную собаку, в результате чего животное погибло. По информации ведомства, на основании ходатайства прокуратуры суд назначил подсудимому залог в качестве меры пресечения. Инцидент произошел в Центральном парке Батуми 22 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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