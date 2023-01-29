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Жестокое обращение с собакой - прокуратура предъявила обвинение истязателю
Жестокое обращение с собакой - прокуратура предъявила обвинение истязателю
Обвиняемый ранил из пневматического пистолета бездомную собаку, в результате чего животное погибло 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T15:52+0400
2023-01-29T15:52+0400
2023-01-29T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 22 января в Батуми обвиняемый ранил из пневматического пистолета бездомную собаку, в результате чего животное погибло. По информации ведомства, на основании ходатайства прокуратуры суд назначил подсудимому залог в качестве меры пресечения. Инцидент произошел в Центральном парке Батуми 22 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, батумский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, батуми, батумский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Жестокое обращение с собакой - прокуратура предъявила обвинение истязателю
15:52 29.01.2023 (обновлено: 16:14 29.01.2023)
Обвиняемый ранил из пневматического пистолета бездомную собаку, в результате чего животное погибло
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 22 января в Батуми обвиняемый ранил из пневматического пистолета бездомную собаку, в результате чего животное погибло.
"Обвинение предъявлено по части первой статьи 259 УК Грузии (истязание животного или жестокое обращение с ним, повлекшее его смерть или увечье), что наказывается лишением свободы на срок до одного года", — говорится в сообщении ведомства.
По информации ведомства, на основании ходатайства прокуратуры суд назначил подсудимому залог в качестве меры пресечения.
Инцидент произошел в Центральном парке Батуми 22 января.