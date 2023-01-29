https://sputnik-georgia.ru/20230129/zurabishvili-pozdravila-s-pobedoy-na-vyborakh-novogo-prezidenta-chekhii-274355937.html

Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии

Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии

Президент Грузии рассчитывает на сотрудничество для углубления грузино-чешских отношений 29.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии генерала в отставке и бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла. Петр Павел в ходе второго тура выборов после подсчета голосов на 99,72% участков, получил поддержку 58,24% проголосовавших. За его соперника, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовал 41,75% избирателей. Явка составила 70,31%. На первой пресс-конференции, которая состоялась после объявления его победы на выборах, Павел подчеркнул, что в качестве президента будет отстаивать интересы всех чешских граждан и не будет делать различия по принципу, голосовали ли они за него или против.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, чехия, саломе зурабишвили