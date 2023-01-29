https://sputnik-georgia.ru/20230129/zurabishvili-pozdravila-s-pobedoy-na-vyborakh-novogo-prezidenta-chekhii-274355937.html
Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии
Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии
Президент Грузии рассчитывает на сотрудничество для углубления грузино-чешских отношений 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T11:22+0400
2023-01-29T11:22+0400
2023-01-29T11:25+0400
грузия
новости
политика
чехия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/16/251536991_0:0:1621:912_1920x0_80_0_0_d76690aa20868379b0517f5248af6c64.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии генерала в отставке и бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла. Петр Павел в ходе второго тура выборов после подсчета голосов на 99,72% участков, получил поддержку 58,24% проголосовавших. За его соперника, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовал 41,75% избирателей. Явка составила 70,31%. На первой пресс-конференции, которая состоялась после объявления его победы на выборах, Павел подчеркнул, что в качестве президента будет отстаивать интересы всех чешских граждан и не будет делать различия по принципу, голосовали ли они за него или против.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/16/251536991_164:0:1431:950_1920x0_80_0_0_7d02fab478634a0364b23f2dbf79f5aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, чехия, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, чехия, саломе зурабишвили
Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии
11:22 29.01.2023 (обновлено: 11:25 29.01.2023)
Президент Грузии рассчитывает на сотрудничество для углубления грузино-чешских отношений
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с победой на выборах нового президента Чехии генерала в отставке и бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла.
Петр Павел в ходе второго тура выборов после подсчета голосов на 99,72% участков, получил поддержку 58,24% проголосовавших. За его соперника, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовал 41,75% избирателей. Явка составила 70,31%.
"Желаю вам успехов и рассчитываю на сотрудничество для углубления грузино-чешских отношений, основанных на общих европейских ценностях", — написала Зурабишвили в Twitter.
На первой пресс-конференции, которая состоялась после объявления его победы на выборах, Павел подчеркнул, что в качестве президента будет отстаивать интересы всех чешских граждан и не будет делать различия по принципу, голосовали ли они за него или против.