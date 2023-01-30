https://sputnik-georgia.ru/20230130/demna-gvasaliya-sozdal-naryady-dlya-parizhskogo-spektaklya-litvinovoy-274383835.html
Демна Гвасалия создал наряды для парижского спектакля Литвиновой
Демна Гвасалия создал наряды для парижского спектакля Литвиновой
Грузин представил для спектакля роскошные пышные вечерние платья, а также мантии разных оттенков 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T15:46+0400
2023-01-30T15:46+0400
2023-01-30T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия создал образы для спектакля "Кактус" российской актрисы Ренаты Литвиновой. Премьера спектакля, где актриса и режиссер играет главную роль, состоялась в парижском театре "Эберто" 26 января. Костюмами занимался креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Грузин представил для спектакля роскошные пышные вечерние платья, а также мантии разных оттенков. Рената Литвинова и Демна Гвасалия знакомы давно и поддерживают друг друга в творчестве: Литвинова регулярно посещает показы новых коллекций, а Гвасалия выступает в роли костюмера в разных работах Литвиновой. Гвасалия также создавал образы в фильме "Северный ветер" Ренаты. Имя Демны Гвасалия известно всем и каждому благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция разлетается молниеносно, благодаря тому, что одежда Гвасалия – глоток свежего воздуха в мире моды. В одежду от дизайнера грузинского происхождения часто облачаются известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьяни многие другие. В 2015 году Демна Гвасалия был назначен креативным директором французского модного дома класса люкс Balenciaga. Демна получил премию CFDA (The Council of Fashion Designers of America), или как ее еще называют "Оскар моды", а его брат Гурам Гвасалия – награду как лучший "международный бизнес-лидер" в мире моды именно за коммерческие достижения марки Vetements.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, тбилиси, демна гвасалия, рената литвинова, рианна
культура, новости, грузия, тбилиси, демна гвасалия, рената литвинова, рианна
Демна Гвасалия создал наряды для парижского спектакля Литвиновой
Грузин представил для спектакля роскошные пышные вечерние платья, а также мантии разных оттенков
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия создал образы для спектакля "Кактус" российской актрисы Ренаты Литвиновой.
Премьера спектакля, где актриса и режиссер играет главную роль, состоялась в парижском театре "Эберто" 26 января.
Костюмами занимался креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Грузин представил для спектакля роскошные пышные вечерние платья, а также мантии разных оттенков.
Рената Литвинова и Демна Гвасалия знакомы давно и поддерживают друг друга в творчестве: Литвинова регулярно посещает показы новых коллекций, а Гвасалия выступает в роли костюмера в разных работах Литвиновой. Гвасалия также создавал образы в фильме "Северный ветер" Ренаты.
Имя Демны Гвасалия известно всем и каждому благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция разлетается молниеносно, благодаря тому, что одежда Гвасалия – глоток свежего воздуха в мире моды.
В одежду от дизайнера грузинского происхождения часто облачаются известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьяни многие другие.
В 2015 году Демна Гвасалия был назначен креативным директором французского модного дома класса люкс Balenciaga. Демна получил премию CFDA (The Council of Fashion Designers of America), или как ее еще называют "Оскар моды", а его брат Гурам Гвасалия – награду как лучший "международный бизнес-лидер" в мире моды именно за коммерческие достижения марки Vetements.