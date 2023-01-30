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Движение на дороге Батуми-Ахалцихе будет ограничено
Движение на дороге Батуми-Ахалцихе будет ограничено
Автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами местного значения 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T14:04+0400
2023-01-30T14:04+0400
2023-01-30T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на отдельных участках дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе будет ограничено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на 59-68 км участке данной автомобильной дороги, отметили в ведомстве.В этой связи с сегодняшнего дня и в течение двух недель с 14:00 до 17:00 по тбилисскому времени перекрыты будут сразу несколько отрезков указанной дороги.В течение этого периода автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами местного значения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, гомардули, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, гомардули, департамент автомобильных дорог
Движение на дороге Батуми-Ахалцихе будет ограничено
14:04 30.01.2023 (обновлено: 14:16 30.01.2023)
Автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами местного значения
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на отдельных участках дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе будет ограничено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на 59-68 км участке данной автомобильной дороги, отметили
в ведомстве.
В этой связи с сегодняшнего дня и в течение двух недель с 14:00 до 17:00 по тбилисскому времени перекрыты будут сразу несколько отрезков указанной дороги.
В течение этого периода автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами местного значения.