https://sputnik-georgia.ru/20230130/dvizhenie-na-doroge-batumiakhaltsikhe-budet-ogranicheno-274380703.html

Движение на дороге Батуми-Ахалцихе будет ограничено

Движение на дороге Батуми-Ахалцихе будет ограничено

Автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами местного значения 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T14:04+0400

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тбилиси

батуми

гомардули

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на отдельных участках дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе будет ограничено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на 59-68 км участке данной автомобильной дороги, отметили в ведомстве.В этой связи с сегодняшнего дня и в течение двух недель с 14:00 до 17:00 по тбилисскому времени перекрыты будут сразу несколько отрезков указанной дороги.В течение этого периода автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами местного значения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, гомардули, департамент автомобильных дорог