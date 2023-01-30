https://sputnik-georgia.ru/20230130/ekonomist-zubets-tolko-evropa-postradaet-ot-sanktsiy-protiv-belarusi-274378133.html

Экономист Зубец: только Европа пострадает от санкций против Беларуси

Экономист Зубец: только Европа пострадает от санкций против Беларуси

В случае введения против Беларуси санкций, аналогичных антироссийским, только западные страны получат экономический и политический ущерб 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T11:03+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. Зачем Европа решила наказать Беларусь ни за что? Как от этого пострадают сами европейцы? Почему Запад побоится вводить настоящие вторичные санкции против Индии и Китая? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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