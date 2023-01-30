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Экономист Зубец: только Европа пострадает от санкций против Беларуси
Экономист Зубец: только Европа пострадает от санкций против Беларуси
В случае введения против Беларуси санкций, аналогичных антироссийским, только западные страны получат экономический и политический ущерб 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T11:03+0400
2023-01-30T11:03+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. Зачем Европа решила наказать Беларусь ни за что? Как от этого пострадают сами европейцы? Почему Запад побоится вводить настоящие вторичные санкции против Индии и Китая? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, европа, беларусь, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, европа, беларусь, видео
Экономист Зубец: только Европа пострадает от санкций против Беларуси
11:03 30.01.2023 (обновлено: 13:03 30.01.2023)
В случае введения против Беларуси санкций, аналогичных антироссийским, только западные страны получат экономический и политический ущерб
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Зачем Европа решила наказать Беларусь ни за что? Как от этого пострадают сами европейцы? Почему Запад побоится вводить настоящие вторичные санкции против Индии и Китая?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.