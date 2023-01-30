https://sputnik-georgia.ru/20230130/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-yanvarya-2023-274296933.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 января 2023

Какой сегодня церковный праздник: 30 января 2023

По православному церковному календарю 30 декабря 2023 отмечают день памяти cвятых Даниила, Анания, Азария, Мисаила и других 30.01.2023, Sputnik Грузия

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религия

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 30 декабря поминают святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила, живших за 600 лет до Рождества Христова.Иерусалим за 600 лет до Рождества Христова был завоеван вавилонским царем. Захватчики разрушили храм, построенный Соломоном, а израильский народ пленили. Среди пленников были знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых Навуходоносор распорядился воспитать при своем дворе и обучить халдейской премудрости.Юноши, отказываясь от излишеств, вели строгий образ жизни, храня заповеди своей веры и питаясь только овощами и водой. По приказу царя, Анания, Азария и Мисаила бросили в пылающую печь за отказ поклониться статуе языческого бога. Ангел, явившись, охладил пламя и юноши не пострадали.Пророку, искупавшему беззакония своего народа праведной жизнью и молитвой, были открыты судьбы народа Израиля и всего мира.По ходатайству святого Даниила преемник Дария – царь Кир – отпустил пленных евреев на свободу. Сам пророк и его друзья – Анания, Азария и Мисаил, дожив до глубокой старости, скончались в плену.Даниил исповедникПо церковному календарю 30 декабря поминают преподобного Даниила Нивертского, исповедника, в схиме Стефана.Даниил был испанским вельможей и начальником острова Ниверта, но мирская слава его не радовала. Приняв постриг в Риме, он отправился к святым местам в Константинополь и Иерусалим, где принял схиму. Мученика убили сарацины в Египте за отказ принять ислам. Произошло это в Х веке.ИмениныПо церковному календарю 30 декабря именины отмечают Александр, Денис, Даниил, Иван, Николай, Никита, Петр, Сергей и Степан.Материал подготовлен на основе открытых источников

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