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Когда начинается Масленица и Великий пост в 2023? Церковный календарь

Когда начинается Масленица и Великий пост в 2023? Церковный календарь

Даты начала Масленицы и Великого поста привязаны к празднику Пасхи, следовательно, в церковном календаре они ежегодно меняются 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T19:40+0400

2023-01-30T19:40+0400

2023-01-30T19:40+0400

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Пасху ежегодно празднуют весной – из года в год дату празднования высчитывают по специальному церковному календарю. В 2023-м православные отпразднуют светлое Воскресение Христово 16 апреля. Когда начинается Масленица и Великий пост в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия, чтобы своевременно подготовиться к празднику и следующему за ним длительному посту. Когда начинается Великий пост Великий пост, по церковному календарю, самый продолжительный и строгий из четырех многодневных постов в году. Великий пост установили апостолы - в первые века христианства он длился от 24 до 40 часов. Верующие в это время от пищи полностью отказывались. И только в начале V века поместные Церкви пришли к идее 40-дневного Великого поста. Начало Великого поста напрямую связанно с наступлением Пасхи - ежегодно он начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая. Великий пост, по церковному календарю, начинается в Чистый понедельник за семь недель до Светлого Воскресения Христова – сразу после Прощеного Воскресенья. Великий пост в 2023-м начнется 27 февраля. Когда начинается Масленица Древнеславянский праздник – Масленицу, символизирующий проводы зимы и встречу весны, привязали к Пасхе после принятия христианства. Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста и завершают в Прощеное воскресенье. В церковном календаре Масленицу не упоминают - за семь дней до Великого поста, православные отмечают Сырную седмицу или неделю, которая готовит к длительному посту. В период Сырной недели или Масленицы можно есть молочные продукты, но мясные уже запрещаются. Великий пост, по церковному календарю, в 2023-м начинается 27 февраля, соответственно, Масленица продлится с 20 по 26 февраля включительно. С древних времен главным блюдом Масленицы являются блины. Поэтому блинами и другими вкусными блюдами люди лакомятся всю масленичную неделю, готовясь к продолжительному и строгому посту. Материал подготовлен на основе открытых источников

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