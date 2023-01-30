https://sputnik-georgia.ru/20230130/kogda-otmechayut-vselenskuyu-myasopustnuyu-subbotu-2023-tserkovnyy-kalendar-274382685.html

Когда отмечают Вселенскую мясопустную субботу 2023? Церковный календарь

Когда отмечают Вселенскую мясопустную субботу 2023? Церковный календарь

Православная церковь во Вселенскую мясопустную родительскую субботу поминает всех умерших, в том числе и тех, кто умер без покаяния 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T14:52+0400

2023-01-30T14:52+0400

2023-01-30T14:53+0400

справки

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Дата Вселенской мясопустной субботы меняется каждый год, так как в церковном календаре привязана к началу Великого поста. Вселенскую мясопустную родительскую субботу православная церковь ежегодно отмечает за неделю до начала Великого поста – самый продолжительный и строгий пост в 2023-м по церковному календарю начнется 27 февраля. В церквях в мясопустную родительскую субботу проводят вселенские панихиды для отпущения грехов и дарования вечной жизни усопших. Из Sputnik Грузия вы узнаете, когда Вселенская мясопустная родительская суббота в 2023 году, чтобы не пропустить Вселенский день поминовения. Когда мясопустная суббота? По церковному календарю Вселенская мясопустная родительская суббота в 2023 году выпадает на 18 февраля. Вселенская мясопустная суббота одна из самых древних – в церковных хрониках ее упоминают еще в V веке, хотя есть свидетельства и более раннего ее празднования. "Мясопустной" Вселенскую родительскую субботу называют потому, что воскресенье, следующее за ней, называется "Мясопустной неделей". Перед Великим постом в этот день мясная пища разрешена в последний раз. По церковному календарю мясопустная – первая в году родительская суббота, когда умерших христиан особо поминают в православных церквях. Всего в церковном календаре семь родительских суббот – две из них Вселенские. Во Вселенскую мясопустную родительскую субботу особенно молятся за тех, кто внезапно умер в чужой стране, в сражении, в горах, в море, от голода или инфекционных болезней, во время стихийных бедствий, над кем погребального обряда не совершали. Церковь установила совершать вселенское общее поминание на основе апостольского учения, чтобы даже после смерти никто не лишился ее молитв. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки