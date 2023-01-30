https://sputnik-georgia.ru/20230130/kvaratskheliya-pomog-napoli-pobedit-romu--kak-eto-bylo-274372293.html

Кварацхелия помог "Наполи" победить "Рому" – как это было

Кварацхелия помог "Наполи" победить "Рому" – как это было

Именно Кварацхелия создал первый опасный момент у ворот римлян 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T12:07+0400

2023-01-30T12:07+0400

2023-01-30T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузинский легионер "Наполи" Хвича Кварацхелия вернулся на поле после простуды и сыграл в основном составе неаполитанцев в матче 20 тура серии А против "Ромы". Именно Кварацхелия создал первый опасный момент у ворот римлян – на 5 минуте он зашел в штрафную с левого фланга, пробил в левый нижний угол. Но голкипер "Ромы" Руй Патрисио отвел мяч на угловой. На 17 минуте грузинский полузащитник забежал в штрафную с левого фланга и сделал пас на Виктора Осимхена. Нигерийский нападающий забил гол и вывел "Наполи" вперед – 1:0. Кварацхелия записал на свой счет очередной асист. На 54 минуте Кварацхелия мог забить "Роме" после флангового паса Лозано, но вовремя не распорядился мячом и упустил момент. На 69 минуте грузинского игрока заменили. Через шесть минут после ухода с поля Квары "Рома" точным ударом Стефана Эль-Шаарави сравняла счет – 1:1. На 86 минуте Джованни Симеоне вывел "Наполи" вперед. Итоговый счет на табло 2:1. Подопечные Спаллетти заработали важные три очка. После 20 туров "Наполи" набрал 53 очка и является лидером серии А, опережая идущего вторым "Интер" на 13 очков. На счету Кварацхелия семь голов и восемь результативных передач в 16 матчах, сыгранных в чемпионате Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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