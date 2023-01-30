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Одна из центральных улиц Тбилиси будет закрыта в течение месяца
Одна из центральных улиц Тбилиси будет закрыта в течение месяца
Передвижение пешеходов и спецавтомобилей будут регулировать представители соответствующих служб 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T18:16+0400
2023-01-30T18:16+0400
2023-01-30T18:16+0400
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пекин
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Автодвижение на одной из улиц в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы. В частности, улица Исакадзе будет перекрыта до 28 февраля включительно. Речь идет о дорожном участке, расположенном на пересечении улиц Мгаловлишвили и Исакадзе до пересечения улиц Гагарина и Исакадзе. В течение всего этого периода, автомобили будут передвигаться через улицу Мгалоблишвили, площадь Жвания, проспект Пекина и улицу Гагарина. Передвижение пешеходов и автомобилей скорой помощи, спецавтомобилей будут регулировать представители соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, пекин
грузия, новости, тбилиси, пекин
Одна из центральных улиц Тбилиси будет закрыта в течение месяца
Передвижение пешеходов и спецавтомобилей будут регулировать представители соответствующих служб
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Автодвижение на одной из улиц в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В частности, улица Исакадзе будет перекрыта до 28 февраля включительно. Речь идет о дорожном участке, расположенном на пересечении улиц Мгаловлишвили и Исакадзе до пересечения улиц Гагарина и Исакадзе.
В течение всего этого периода, автомобили будут передвигаться через улицу Мгалоблишвили, площадь Жвания, проспект Пекина и улицу Гагарина.
Передвижение пешеходов и автомобилей скорой помощи, спецавтомобилей будут регулировать представители соответствующих служб.