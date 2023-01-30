https://sputnik-georgia.ru/20230130/odna-iz-tsentralnykh-ulits-tbilisi-budet-zakryta-v-techenie-mesyatsa-274388588.html

Одна из центральных улиц Тбилиси будет закрыта в течение месяца

Одна из центральных улиц Тбилиси будет закрыта в течение месяца

Передвижение пешеходов и спецавтомобилей будут регулировать представители соответствующих служб 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T18:16+0400

2023-01-30T18:16+0400

2023-01-30T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Автодвижение на одной из улиц в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничено из-за запланированных ремонтных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы. В частности, улица Исакадзе будет перекрыта до 28 февраля включительно. Речь идет о дорожном участке, расположенном на пересечении улиц Мгаловлишвили и Исакадзе до пересечения улиц Гагарина и Исакадзе. В течение всего этого периода, автомобили будут передвигаться через улицу Мгалоблишвили, площадь Жвания, проспект Пекина и улицу Гагарина. Передвижение пешеходов и автомобилей скорой помощи, спецавтомобилей будут регулировать представители соответствующих служб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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