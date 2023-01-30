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Съевший семь собак тигр пойман в Хабаровском крае
Съевший семь собак тигр пойман в Хабаровском крае
С начала года тигры в Хабаровском крае задавили 26 дворовых собак, из них 12 на прошедшей неделе 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T10:24+0400
2023-01-30T10:24+0400
2023-01-30T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. В Хабаровском крае отловили краснокнижного амурского тигра, досаждавшего "своими визитами" жителям Вяземского района Хабаровского края, заявил губернатор Михаил Дегтярев, сообщило РИА Новости.В окрестностях города Вяземского хищник за это время съел семь домашних питомцев.По его словам, хищник в итоге угодил в специальную ловушку. В ближайшие часы его осмотрит ветеринарный врач и сделает заключение о здоровье. Хищное животное поместят в центр реабилитации диких животных "Утес", уточнил глава региона. Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор. Ранее сообщалось, что с начала года тигры в Хабаровском крае задавили 26 дворовых собак, из них 12 на прошедшей неделе. Как рассказал РИА Новости и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Основного корма для хищника – дикого кабана – недостаточно сейчас в тайге. Этому способствует вырубка дуба.Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида >>На человека тигр просто так не нападает, отметил охотовед. Для этого нужны веские причины. В основном, животное становится "людоедом", если человек "обидел животное". Чтобы отвадить хищника от охоты в поселках, граничащих с тайгой, необходимо позаботиться о безопасности своих животных – на ночь закрывать их в прочных сараях, сенцах, бане и так далее, куда хищнику попасть проблематично, тогда он уйдет, отмечает специалист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, общество, хабаровский край, уссурийский тигр
Съевший семь собак тигр пойман в Хабаровском крае
10:24 30.01.2023 (обновлено: 10:39 30.01.2023)
С начала года тигры в Хабаровском крае задавили 26 дворовых собак, из них 12 на прошедшей неделе
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik.
В Хабаровском крае отловили краснокнижного амурского тигра, досаждавшего "своими визитами" жителям Вяземского района Хабаровского края, заявил губернатор Михаил Дегтярев, сообщило РИА Новости
.
В окрестностях города Вяземского хищник за это время съел семь домашних питомцев.
"Сегодня ночью в городе Вяземский был отловлен самец амурского тигра, который все это время досаждал местному населению. Инспекторы управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и службы по охране животного мира больше недели работали в Вяземском районе. Специалисты пытались отпугнуть тигра. Но это не дало нужного результата", – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
По его словам, хищник в итоге угодил в специальную ловушку. В ближайшие часы его осмотрит ветеринарный врач и сделает заключение о здоровье. Хищное животное поместят в центр реабилитации диких животных "Утес", уточнил глава региона. Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.
Ранее сообщалось, что с начала года тигры в Хабаровском крае задавили 26 дворовых собак, из них 12 на прошедшей неделе. Как рассказал РИА Новости и. о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак, тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Основного корма для хищника – дикого кабана – недостаточно сейчас в тайге. Этому способствует вырубка дуба.
На человека тигр просто так не нападает, отметил охотовед. Для этого нужны веские причины. В основном, животное становится "людоедом", если человек "обидел животное".
Чтобы отвадить хищника от охоты в поселках, граничащих с тайгой, необходимо позаботиться о безопасности своих животных – на ночь закрывать их в прочных сараях, сенцах, бане и так далее, куда хищнику попасть проблематично, тогда он уйдет, отмечает специалист.