https://sputnik-georgia.ru/20230130/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-trassa-vnutrigosudarstvennogo-znacheniya-otkryta-274371990.html

Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта

Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта

Дорогу удалось открыть после проведения очистительных работ 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T11:33+0400

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имерети

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на 1-40 км участке автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони на западе Грузии восстановлено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог. Ранее ограничения были введены из-за выпавших на дорогу осадков в виде снега, отмечают в департаменте.После проведения очистительных работ территории движение на данном участке дороги восстановлено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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имерети, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители