https://sputnik-georgia.ru/20230130/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-trassa-vnutrigosudarstvennogo-znacheniya-otkryta-274371990.html
Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта
Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта
Дорогу удалось открыть после проведения очистительных работ 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T11:33+0400
2023-01-30T11:33+0400
2023-01-30T11:40+0400
имерети
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/02/246920280_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e342be5ed6877d728b721c7b8b21abca.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на 1-40 км участке автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони на западе Грузии восстановлено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог. Ранее ограничения были введены из-за выпавших на дорогу осадков в виде снега, отмечают в департаменте.После проведения очистительных работ территории движение на данном участке дороги восстановлено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/02/246920280_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a572d217bfdd7f68668966eddc5c56b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
имерети, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
имерети, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах Грузии: трасса внутригосударственного значения открыта
11:33 30.01.2023 (обновлено: 11:40 30.01.2023)
Дорогу удалось открыть после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на 1-40 км участке автомобильной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони на западе Грузии восстановлено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог.
Ранее ограничения были введены из-за выпавших на дорогу осадков в виде снега, отмечают
в департаменте.
После проведения очистительных работ территории движение на данном участке дороги восстановлено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.