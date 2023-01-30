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Скончался настоятель Гелатского собора, пострадавший во время пожара
Скончался настоятель Гелатского собора, пострадавший во время пожара
Архимандрит, который пытался самостоятельно потушить возгорание, получил 44% ожогов тела 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T13:43+0400
2023-01-30T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Скончался настоятель Гелатского кафедрального собора архимандрит, отец Иосиф Бурджанадзе, который пострадал во время тушения пожара в гостевой келье, говорится в епархии Кутаис-Гаэнати в соцсети. Пожар в Гелатском храме вспыхнул 16 января. Архимандрит, который пытался самостоятельно потушить возгорание, получил 44% ожогов тела. Он находился в реанимационном отделении ожогового центра Кутаиси.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, кутаиси, гелати, имерети, давид iv строитель, юнеско
Скончался настоятель Гелатского собора, пострадавший во время пожара
13:43 30.01.2023 (обновлено: 13:53 30.01.2023)
Архимандрит, который пытался самостоятельно потушить возгорание, получил 44% ожогов тела
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Скончался настоятель Гелатского кафедрального собора архимандрит, отец Иосиф Бурджанадзе, который пострадал во время тушения пожара в гостевой келье, говорится в епархии Кутаис-Гаэнати в соцсети.
Пожар в Гелатском храме вспыхнул 16 января. Архимандрит, который пытался самостоятельно потушить возгорание, получил 44% ожогов тела. Он находился в реанимационном отделении ожогового центра Кутаиси.
"Сегодня, 30 января, скончался архимандрит мужского монастыря Пресвятой Богородицы Гелати, архимандрит Иосиф Бурджанадзе скончался. Пусть Господь упокоит его душу. Просим поминать его в молитвах", – говорится в заявлении.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.