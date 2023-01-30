https://sputnik-georgia.ru/20230130/skonchalsya-nastoyatel-gelatskogo-sobora-postradavshiy-vo-vremya-pozhara-274380526.html

Скончался настоятель Гелатского собора, пострадавший во время пожара

Скончался настоятель Гелатского собора, пострадавший во время пожара

Архимандрит, который пытался самостоятельно потушить возгорание, получил 44% ожогов тела 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T13:43+0400

2023-01-30T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Скончался настоятель Гелатского кафедрального собора архимандрит, отец Иосиф Бурджанадзе, который пострадал во время тушения пожара в гостевой келье, говорится в епархии Кутаис-Гаэнати в соцсети. Пожар в Гелатском храме вспыхнул 16 января. Архимандрит, который пытался самостоятельно потушить возгорание, получил 44% ожогов тела. Он находился в реанимационном отделении ожогового центра Кутаиси.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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