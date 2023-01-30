https://sputnik-georgia.ru/20230130/sluchai-nezakonnoy-transportirovki-drov-uchastilis-v-gruzii-274397287.html

Случаи незаконной транспортировки дров участились в Грузии

Случаи незаконной транспортировки дров участились в Грузии

Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T21:46+0400

2023-01-30T21:46+0400

2023-01-30T21:47+0400

грузия

новости

общество

служба доходов министерства финансов грузии

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. По всей Грузии выявлено 306 фактов незаконной транспортировки древесины в 2022 году, на 24% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов. По информации ведомства, речь идет о 1,4 тысячи кубометров незаконно добытой древесины, которая была изъята в рамках контроля сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов. Этот объем на 84% больше, чем в 2021 году. Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства. В Грузии ужесточили контроль за рубкой и перевозкой хвойных деревьев >>Кроме того, в 2022 году Департамент налогового мониторинга направил информацию о 43 предпринимателях в Следственный департамент Минфина на основании наличия признаков возможного уголовного преступления. Указанные лица реализовали 19,7 тысячи кубометров обработанного лесоматериала с поддельными документами. Материалы дела переданы в Следственную службу для дальнейшего изучения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, вырубка лесов