https://sputnik-georgia.ru/20230130/sluchai-nezakonnoy-transportirovki-drov-uchastilis-v-gruzii-274397287.html
Случаи незаконной транспортировки дров участились в Грузии
Случаи незаконной транспортировки дров участились в Грузии
Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T21:46+0400
2023-01-30T21:46+0400
2023-01-30T21:47+0400
грузия
новости
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служба доходов министерства финансов грузии
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. По всей Грузии выявлено 306 фактов незаконной транспортировки древесины в 2022 году, на 24% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов. По информации ведомства, речь идет о 1,4 тысячи кубометров незаконно добытой древесины, которая была изъята в рамках контроля сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов. Этот объем на 84% больше, чем в 2021 году. Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства. В Грузии ужесточили контроль за рубкой и перевозкой хвойных деревьев >>Кроме того, в 2022 году Департамент налогового мониторинга направил информацию о 43 предпринимателях в Следственный департамент Минфина на основании наличия признаков возможного уголовного преступления. Указанные лица реализовали 19,7 тысячи кубометров обработанного лесоматериала с поддельными документами. Материалы дела переданы в Следственную службу для дальнейшего изучения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, вырубка лесов
грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии, вырубка лесов
Случаи незаконной транспортировки дров участились в Грузии
21:46 30.01.2023 (обновлено: 21:47 30.01.2023)
Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. По всей Грузии выявлено 306 фактов незаконной транспортировки древесины в 2022 году, на 24% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов.
По информации ведомства
, речь идет о 1,4 тысячи кубометров незаконно добытой древесины, которая была изъята в рамках контроля сотрудниками департамента налогового мониторинга Службы доходов. Этот объем на 84% больше, чем в 2021 году.
Товар, предназначенный для предпринимательской деятельности, был изъят у правонарушителей и передан в собственность государства.
Кроме того, в 2022 году Департамент налогового мониторинга направил информацию о 43 предпринимателях в Следственный департамент Минфина на основании наличия признаков возможного уголовного преступления.
Указанные лица реализовали 19,7 тысячи кубометров обработанного лесоматериала с поддельными документами.
Материалы дела переданы в Следственную службу для дальнейшего изучения.