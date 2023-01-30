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Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО

Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО

Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии, заявил Эрдоган 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран-членов военного блока в июле.В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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