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Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО
Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО
Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии, заявил Эрдоган 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T08:02+0400
2023-01-30T08:02+0400
2023-01-30T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран-членов военного блока в июле.В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, турция, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато
в мире, новости, политика, турция, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато
Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО
08:02 30.01.2023 (обновлено: 08:03 30.01.2023)
Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии, заявил Эрдоган
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Биледжик.
На минувшей неделе лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
"Если потребуется, мы можем дать другой месседж (ответ. — Прим. ред.). Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии", — сказал глава государства.
Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления королевства в альянс приостановлен. Вместе с тем он выразил надежду, что необходимых договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран-членов военного блока в июле.
В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил продолжение рассмотрения заявки на вступление страны в НАТО отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Хельсинки подобных предложений.