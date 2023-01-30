https://sputnik-georgia.ru/20230130/uscherb-v-20-millionov---ministr-rasskazal-o-posledstviyakh-uragana-v-zapadnoy-gruzii-274386377.html

Ущерб в 20 миллионов - министр рассказал о последствиях урагана в Западной Грузии

Ущерб в 20 миллионов - министр рассказал о последствиях урагана в Западной Грузии

Работы по возмещению ущерба, нанесенного в результате стихии, идут в интенсивном режиме, отметил министр 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T16:49+0400

2023-01-30T16:49+0400

2023-01-30T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Власти Грузии приступили к процессу восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате урагана на западе страны, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после завершения заседания правительства. В начале января в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в трех регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб. Министр отметил важность оказания поддержки пострадавшим, в данном процессе интенсивно участвуют местные районные администрации. Кроме того, началась закупка материалов, необходимых для ликвидации последствий стихии. Из-за урагана в январе особенно пострадали три региона - Самегрело-Земо Сванети, Гурия и Имерети. Ураган повредил крыши зданий, линии электропередачи, газопроводы, тысячи деревьев были повалены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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