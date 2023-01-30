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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов ограничено из-за метеоусловий

Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов ограничено из-за метеоусловий

Движение автотранспорта свободно на остальных участках дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T00:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik.Ограничения на передвижение большегрузов введены на дороге, ведущей к грузино-российской границе, из-за снега и сильного мороза, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, движение трейлеров с прицепом и полуприцепом запрещено на отрезке Гудаури (Поста) - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно. Движение автотранспорта также свободно на остальных участках дороги. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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