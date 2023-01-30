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https://sputnik-georgia.ru/20230130/voennyy-ekspert-litovkin-ssha-mogut-peredat-ukraine-istrebiteli-vmeste-s-pilotami-274385491.html
Военный эксперт Литовкин: США могут передать Украине истребители вместе с пилотами
Военный эксперт Литовкин: США могут передать Украине истребители вместе с пилотами
США никогда не передадут Украине новейшие F-35, но истребитель F-16 может рано или поздно появиться у Киева 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T15:30+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Что из себя представляет этот боевой самолет? Когда США могут решится на такое расширение военной помощи Украине? Почему истребители НАТО будут бесполезны без пилотов из западных стран? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сша, украина, киев, нато, видео
мультимедиа, видео, сша, украина, киев, нато, видео

Военный эксперт Литовкин: США могут передать Украине истребители вместе с пилотами

15:30 30.01.2023 (обновлено: 15:36 30.01.2023)
© video: Sputnik
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США никогда не передадут Украине новейшие F-35, но истребитель F-16 может рано или поздно появиться у Киева
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Что из себя представляет этот боевой самолет? Когда США могут решится на такое расширение военной помощи Украине? Почему истребители НАТО будут бесполезны без пилотов из западных стран?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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