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Выборы председателя "Нацдвижения" – голосование завершилось
Выборы председателя "Нацдвижения" – голосование завершилось
По последним данным, в голосовании приняли участие 76% зарегистрировавшихся избирателей 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T10:02+0400
2023-01-30T10:02+0400
2023-01-30T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Завершился процесс голосования на выборах председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". Внутрипартийные выборы председателя главной оппозиционной партии стартовали в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершились в то же время 30 января. Окончательные итоги будут объявлены в понедельник. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 756 человек. После фильтрации к выборам было допущено 49 638 человек, то есть из первоначального списка было изъято 118 человек. В штабах основных кандидатов на пост председателя Ники Мелия и Левана Хабеишвили заявляют о победе своих кандидатов с большим отрывом от конкурентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, ника мелия, леван хабеишвили
Выборы председателя "Нацдвижения" – голосование завершилось
10:02 30.01.2023 (обновлено: 10:55 30.01.2023)
По последним данным, в голосовании приняли участие 76% зарегистрировавшихся избирателей
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Завершился процесс голосования на выборах председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".
Внутрипартийные выборы председателя главной оппозиционной партии стартовали в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершились в то же время 30 января. Окончательные итоги будут объявлены в понедельник.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 756 человек. После фильтрации к выборам было допущено 49 638 человек, то есть из первоначального списка было изъято 118 человек.
По последним данным, к вечеру воскресенья, 29 января, около 40 тысяч человек, а это более 76% зарегистрировавшихся избирателей, приняли участие в выборах председателя ЕНД.
В штабах основных кандидатов на пост председателя Ники Мелия и Левана Хабеишвили заявляют о победе своих кандидатов с большим отрывом от конкурентов.