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Взрыв в мечети в Пакистане привел к гибели 59 человек

Взрыв в мечети в Пакистане привел к гибели 59 человек

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"" (запрещена в России) 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"" (запрещена в России).В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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