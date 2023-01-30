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Взрыв в мечети в Пакистане привел к гибели 59 человек
Взрыв в мечети в Пакистане привел к гибели 59 человек
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"" (запрещена в России) 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T23:21+0400
2023-01-30T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"" (запрещена в России).В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, пакистан, теракт
Взрыв в мечети в Пакистане привел к гибели 59 человек
23:21 30.01.2023 (обновлено: 23:34 30.01.2023)
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"" (запрещена в России)
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik.
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.
"Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"" (запрещена в России).
В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств.