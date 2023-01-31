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Что нельзя делать в Макарьев день 2023: приметы праздника

Что нельзя делать в Макарьев день 2023: приметы праздника

Православная церковь 1 февраля поминает преподобного Макария Великого – христианского подвижника и автора многочисленных духовных сочинений 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T19:02+0400

2023-01-31T19:02+0400

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справки

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В народе праздник называют Макарьев день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Макарьев день, а также о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Макарий Великий Родился аскет и христианский подвижник около 301 года в Египте. После смерти родителей и жены он покинул светский мир и поселился в пустыне, где в безмолвии провел три года. Затем преподобный Макарий отправился к Антонию Великому - основателю египетского монашества, и стал его преданным учеником и последователем в отшельническом житии. Святой Макарий еще при жизни прославился многими чудесами, включая воскрешение умерших. На преподобного Макария неоднократно нападали бесы в самых различных обличиях, однако преподобному силой своей молитвы всегда удавалось их одолеть. Блаженная кончина преподобного наступила примерно 390-391-м. Что нельзя делать В Макарьев день нельзя делать тяжелую работу – это плохая примета, можно весь год бесполезно трудиться. Нельзя в Макарьев день заниматься рукоделием - вышивать и вязать, а также делать генеральную уборку в доме. По приметам, нельзя также в народный праздник стричь волосы и стирать детские вещи, можно накликать беду на семью. Сориться, раздражаться и грубить другим людям в Макарьев день нельзя – помириться будет сложно. Нельзя в праздник уединяться – можно весь год провести в одиночестве. В Макарьев день нельзя надевать одежду черного цвета – это плохая примета, предсказывающая неурожайный и голодный год. По приметам, нельзя в праздник пить сырую воду - можно заболеть. Приметы праздника Макар был вестником приближающейся весны, поэтому много примет связано и с погодой. Например, весна будет ранней, если в праздник стоит ясный день, ну а если на Макария небо звездное – значит зима затянется. По приметам, какова погода в Макарьев день, такой будет и весь предстоящий месяц. А если в праздник стоит теплая погода – это явная примета что первая половина лета предстоит дождливая. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки