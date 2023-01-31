https://sputnik-georgia.ru/20230131/gruzinskie-zhurnalisty-nazvali-luchshego-sportsmena-strany-274400646.html
Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны
Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны
Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T07:32+0400
2023-01-31T07:32+0400
2023-01-31T07:32+0400
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новости
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нино бациашвили
люба головина
лаша талахадзе
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом года в Грузии согласно результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Грузии. Нападающий "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и дзюдоист Тато Григалашвили вошли в тройку лучших спортсменов года. Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров.Лучшим тренером года выбран Георгий Асанидзе (тренер сборной по тяжелой атлетике), а Ирма Хецуриани и Акакий Джинчарадзе были названы лучшими параспортсменами. Специальной награды за партнерство со спортивными организациями удостоен президент Фонда спорта, молодежи и туризма Тариел Хечикашвили, а Зураб Бочолишвили - за развитие корпоративного спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, нино бациашвили, люба головина, лаша талахадзе, хвича кварацхелия
грузия, новости, спорт, нино бациашвили, люба головина, лаша талахадзе, хвича кварацхелия
Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны
Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом года в Грузии согласно результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Грузии.
Нападающий "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и дзюдоист Тато Григалашвили вошли в тройку лучших спортсменов года.
Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров.
Лучшим тренером года выбран Георгий Асанидзе (тренер сборной по тяжелой атлетике), а Ирма Хецуриани и Акакий Джинчарадзе были названы лучшими параспортсменами.
Специальной награды за партнерство со спортивными организациями удостоен президент Фонда спорта, молодежи и туризма Тариел Хечикашвили, а Зураб Бочолишвили - за развитие корпоративного спорта.