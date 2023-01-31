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https://sputnik-georgia.ru/20230131/gruzinskie-zhurnalisty-nazvali-luchshego-sportsmena-strany-274400646.html
Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны
Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны
Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T07:32+0400
2023-01-31T07:32+0400
грузия
новости
спорт
нино бациашвили
люба головина
лаша талахадзе
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом года в Грузии согласно результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Грузии. Нападающий "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и дзюдоист Тато Григалашвили вошли в тройку лучших спортсменов года. Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров.Лучшим тренером года выбран Георгий Асанидзе (тренер сборной по тяжелой атлетике), а Ирма Хецуриани и Акакий Джинчарадзе были названы лучшими параспортсменами. Специальной награды за партнерство со спортивными организациями удостоен президент Фонда спорта, молодежи и туризма Тариел Хечикашвили, а Зураб Бочолишвили - за развитие корпоративного спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, нино бациашвили, люба головина, лаша талахадзе, хвича кварацхелия
грузия, новости, спорт, нино бациашвили, люба головина, лаша талахадзе, хвича кварацхелия

Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны

07:32 31.01.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVЛаша Талахадзе
Лаша Талахадзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом года в Грузии согласно результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Грузии.
Нападающий "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и дзюдоист Тато Григалашвили вошли в тройку лучших спортсменов года.
Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров.
Лучшим тренером года выбран Георгий Асанидзе (тренер сборной по тяжелой атлетике), а Ирма Хецуриани и Акакий Джинчарадзе были названы лучшими параспортсменами.
Специальной награды за партнерство со спортивными организациями удостоен президент Фонда спорта, молодежи и туризма Тариел Хечикашвили, а Зураб Бочолишвили - за развитие корпоративного спорта.
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