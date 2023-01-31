https://sputnik-georgia.ru/20230131/gruzinskie-zhurnalisty-nazvali-luchshego-sportsmena-strany-274400646.html

Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны

Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны

Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T07:32+0400

2023-01-31T07:32+0400

2023-01-31T07:32+0400

грузия

новости

спорт

нино бациашвили

люба головина

лаша талахадзе

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом года в Грузии согласно результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Грузии. Нападающий "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия и дзюдоист Тато Григалашвили вошли в тройку лучших спортсменов года. Этер Липартелиани (дзюдо) стала лучшей спортсменкой года, Нино Бациашвили (шахматы) и Люба Головина (прыжки на батуте) также вошли в тройку лидеров.Лучшим тренером года выбран Георгий Асанидзе (тренер сборной по тяжелой атлетике), а Ирма Хецуриани и Акакий Джинчарадзе были названы лучшими параспортсменами. Специальной награды за партнерство со спортивными организациями удостоен президент Фонда спорта, молодежи и туризма Тариел Хечикашвили, а Зураб Бочолишвили - за развитие корпоративного спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, нино бациашвили, люба головина, лаша талахадзе, хвича кварацхелия