https://sputnik-georgia.ru/20230131/kak-otdykhayut-v-rossii-na-23-fevralya-2023-kalendar-vykhodnykh-274427367.html

Как отдыхают в России на 23 февраля 2023? Календарь выходных

Как отдыхают в России на 23 февраля 2023? Календарь выходных

В России День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля – с приближением праздника россиян интересует, как отдыхают на торжество и сколько выходных им... 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T15:23+0400

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справки

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Как отдыхают в России на 23 февраля и сколько выходных дней ожидается на торжество, читайте в Sputnik Грузия. Как отдыхают в России На День защитника Отечества по производственному календарю России в 2023 году отдыхают четыре дня – с 23 по 26 февраля. Мини-каникулы стали возможны благодаря переносу 1 января (воскресенья) на 24 февраля (пятницу). В 2023-м праздник настоящих мужчин выпадает на четверг, на последующую пятницу – 24 февраля – перенесен январский праздничный выходной, а за ней следуют суббота и воскресенье – календарные выходные. Первым рабочим днем после выходных станет понедельник, 27 февраля. Если государственный праздник, по законодательству России, выпадает на календарный выходной, он автоматически переносится на близлежащий понедельник или любую другую удобную дату. Что празднуют Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) Совет народных комиссаров принял в январе 1918 года. Праздник не раз переименовывали за свою 105-летнюю историю – с 1946 года День Красной Армии стали называть День Советской армии и Военно-морского флота. Власти России, после распада Советского Союза, переименовали 23 февраля в День защитника Отечества. А официальным выходным 23 февраля стал с 2002 года. День защитника Отечества отмечают и в ряде стран СНГ, в том числе в Беларуси и Кыргызстане. В Грузии 23 февраля, после распада Союза, не отмечают. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки