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https://sputnik-georgia.ru/20230131/kendall-dzhenner-snova-popala-v-obektiv-gruzinskogo-fotografa-274421406.html
Кендалл Дженнер снова попала в объектив грузинского фотографа
Кендалл Дженнер снова попала в объектив грузинского фотографа
Давид Гиоргадзе сфотографировал Дженнер для новой кампании бренда Proenza Schouler 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T13:41+0400
2023-01-31T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Всемирно известная модель Кендалл Дженнер уже во второй раз попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе. Давид Гиоргадзе сфотографировал Дженнер для новой кампании бренда Proenza Schouler, лицом которой и стала модель. На фотографиях Кендалл представляет коллекцию весна-лето 2023. Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist. Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями, среди которых Prada, Jil Sander, Loewe, Mugler, Burberry и другие. В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, тбилиси, кендалл дженнер, берлин, давид гиоргадзе, белла хадид, situationist
грузия, новости, культура, тбилиси, кендалл дженнер, берлин, давид гиоргадзе, белла хадид, situationist

Кендалл Дженнер снова попала в объектив грузинского фотографа

13:41 31.01.2023
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Давид Гиоргадзе сфотографировал Дженнер для новой кампании бренда Proenza Schouler
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Всемирно известная модель Кендалл Дженнер уже во второй раз попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе.
Давид Гиоргадзе сфотографировал Дженнер для новой кампании бренда Proenza Schouler, лицом которой и стала модель.
На фотографиях Кендалл представляет коллекцию весна-лето 2023.
Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.
© photo: d.avit / InstagramФотограф Давид Гиоргадзе
Фотограф Давид Гиоргадзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
Фотограф Давид Гиоргадзе
© photo: d.avit / Instagram
Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями, среди которых Prada, Jil Sander, Loewe, Mugler, Burberry и другие.
В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.
Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.
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