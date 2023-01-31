https://sputnik-georgia.ru/20230131/kvaratskheliya-priznan-luchshim-molodym-sportsmenom-gruzii-2022-goda-274427582.html

Кварацхелия признан лучшим молодым спортсменом Грузии 2022 года

Кварацхелия признан лучшим молодым спортсменом Грузии 2022 года

По мнению спортивных журналистов, Кварацхелия сыграл большую роль в сборной Грузии в 2022 году 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T16:06+0400

2023-01-31T16:06+0400

2023-01-31T16:06+0400

спорт

грузия

новости

италия

уэльс

хвича кварацхелия

лаша талахадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/16/269679136_94:228:987:731_1920x0_80_0_0_e48bd7f268894e1a6d8b589819beb64e.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым грузинским спортсменом 2022 года, опрос провела Ассоциация спортивных журналистов Грузии. Результаты опроса огласили на Церемонии награждения, которая прошла в здании Axis Tower. Лучшим спортсменом был признан тяжелоатлет, олимпийский чемпион Лаша Талахадзе. Лучшей сборной спортивные журналисты назвали команду Грузии по футболу. Футбольная сборная на одно очко опередила в голосовании сборную по регби, которая впервые в своей истории обыграла команды Tier 1 – сначала Италию, затем Уэльс, и доказала, что достойна играть в элите. Что касается Хвичи Кварацхелия, то он, по мнению спортивных журналистов, сыграл большую роль в сборной Грузии в 2022 году, помог перейти команде в дивизион B Лиги Наций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

уэльс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, италия, уэльс, хвича кварацхелия, лаша талахадзе