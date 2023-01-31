https://sputnik-georgia.ru/20230131/kvaratskheliya-priznan-luchshim-molodym-sportsmenom-gruzii-2022-goda-274427582.html
Кварацхелия признан лучшим молодым спортсменом Грузии 2022 года
Кварацхелия признан лучшим молодым спортсменом Грузии 2022 года
По мнению спортивных журналистов, Кварацхелия сыграл большую роль в сборной Грузии в 2022 году 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T16:06+0400
2023-01-31T16:06+0400
2023-01-31T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым грузинским спортсменом 2022 года, опрос провела Ассоциация спортивных журналистов Грузии. Результаты опроса огласили на Церемонии награждения, которая прошла в здании Axis Tower. Лучшим спортсменом был признан тяжелоатлет, олимпийский чемпион Лаша Талахадзе. Лучшей сборной спортивные журналисты назвали команду Грузии по футболу. Футбольная сборная на одно очко опередила в голосовании сборную по регби, которая впервые в своей истории обыграла команды Tier 1 – сначала Италию, затем Уэльс, и доказала, что достойна играть в элите. Что касается Хвичи Кварацхелия, то он, по мнению спортивных журналистов, сыграл большую роль в сборной Грузии в 2022 году, помог перейти команде в дивизион B Лиги Наций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия, уэльс, хвича кварацхелия, лаша талахадзе
спорт, грузия, новости, италия, уэльс, хвича кварацхелия, лаша талахадзе
Кварацхелия признан лучшим молодым спортсменом Грузии 2022 года
По мнению спортивных журналистов, Кварацхелия сыграл большую роль в сборной Грузии в 2022 году
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым грузинским спортсменом 2022 года, опрос провела Ассоциация спортивных журналистов Грузии.
Результаты опроса огласили на Церемонии награждения, которая прошла в здании Axis Tower. Лучшим спортсменом был признан тяжелоатлет, олимпийский чемпион Лаша Талахадзе.
Лучшей сборной спортивные журналисты назвали команду Грузии по футболу. Футбольная сборная на одно очко опередила в голосовании сборную по регби, которая впервые в своей истории обыграла команды Tier 1 – сначала Италию, затем Уэльс, и доказала, что достойна играть в элите.
Что касается Хвичи Кварацхелия, то он, по мнению спортивных журналистов, сыграл большую роль в сборной Грузии в 2022 году, помог перейти команде в дивизион B Лиги Наций.