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Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией
Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией
Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия проводит успешную антикоррупционную политику, сказал заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа, комментируя новый международный индекс коррупции. Согласно рейтингу 2022 года, Грузия лидирует среди стран Восточной Европы и Центральной Азии и впервые в истории Индекса находится в двадцатке лучших в Европе. За год Грузия переместилась с 45 на 41 место. Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО, в том числе Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Словакию, Черногорию и другие страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, европа, польша, венгрия, михаил дундуа, нато

Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией

14:49 31.01.2023 (обновлено: 15:32 31.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилиси зимой - вид на президентский дворец в районе Авлабари и парк Рике
Тбилиси зимой - вид на президентский дворец в районе Авлабари и парк Рике - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия проводит успешную антикоррупционную политику, сказал заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа, комментируя новый международный индекс коррупции.
Согласно рейтингу 2022 года, Грузия лидирует среди стран Восточной Европы и Центральной Азии и впервые в истории Индекса находится в двадцатке лучших в Европе. За год Грузия переместилась с 45 на 41 место.

"Направление, которое взяла Грузия в плане антикоррупционной политики, успешное. Страна – лидер в регионе и одна из примечательных в масштабах Европы", – сказал Дундуа.

Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО, в том числе Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Словакию, Черногорию и другие страны.
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