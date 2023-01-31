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Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией
Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией
Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T14:49+0400
2023-01-31T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия проводит успешную антикоррупционную политику, сказал заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа, комментируя новый международный индекс коррупции. Согласно рейтингу 2022 года, Грузия лидирует среди стран Восточной Европы и Центральной Азии и впервые в истории Индекса находится в двадцатке лучших в Европе. За год Грузия переместилась с 45 на 41 место. Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО, в том числе Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Словакию, Черногорию и другие страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, польша, венгрия, михаил дундуа, нато
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Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией
14:49 31.01.2023 (обновлено: 15:32 31.01.2023)
Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия проводит успешную антикоррупционную политику, сказал заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа, комментируя новый международный индекс коррупции.
Согласно рейтингу 2022 года, Грузия лидирует среди стран Восточной Европы и Центральной Азии и впервые в истории Индекса находится в двадцатке лучших в Европе. За год Грузия переместилась с 45 на 41 место.
"Направление, которое взяла Грузия в плане антикоррупционной политики, успешное. Страна – лидер в регионе и одна из примечательных в масштабах Европы", – сказал Дундуа.
Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО, в том числе Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Словакию, Черногорию и другие страны.