https://sputnik-georgia.ru/20230131/ministr-gruziya-chisle-luchshikh-v-napravlenii-borby-s-korruptsiey-274426368.html

Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией

Министр: Грузия в числе лучших в направлении борьбы с коррупцией

Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T14:49+0400

2023-01-31T14:49+0400

2023-01-31T15:32+0400

грузия

новости

европа

польша

венгрия

михаил дундуа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23941/08/239410875_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e9f6b364f7b509df89ca93d8679f4e1e.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия проводит успешную антикоррупционную политику, сказал заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа, комментируя новый международный индекс коррупции. Согласно рейтингу 2022 года, Грузия лидирует среди стран Восточной Европы и Центральной Азии и впервые в истории Индекса находится в двадцатке лучших в Европе. За год Грузия переместилась с 45 на 41 место. Замминистра подчеркнул, что Грузия опережает девять стран Евросоюза и 11 стран НАТО, в том числе Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Словакию, Черногорию и другие страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

польша

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, европа, польша, венгрия, михаил дундуа, нато