https://sputnik-georgia.ru/20230131/na-zapade-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-274428396.html
На западе Грузии вводятся ограничения для транспорта
На западе Грузии вводятся ограничения для транспорта
Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T16:28+0400
2023-01-31T16:28+0400
2023-01-31T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. На объездной дороге Григолети (регион Гурия) на сутки будут введены ограничения для транспорта, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. По информации ведомства, в рамках проекта строительства оставшихся работ первого участка автомагистрали Самтредиа-Григолети, компания-контрактор Департамента автомобильных дорог "Джеу групп" осуществляет работы по обустройству асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке Дапнари-Самтредиа. Речь идет об участке 259-260 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на съезде, идущем с востока на запад до развязки Дапнари. Автотранспорт, движущийся с востока на запад, будет проезжать по автомагистрали внутригосударственного значения Карагеле-Кутаиси-Самтредиа. Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%. Объездная дорога Григолети присоединится к объездной дороге Кобулети, что даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, григолети, гурия, кобулети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, экономика, григолети, гурия, кобулети, департамент автомобильных дорог
На западе Грузии вводятся ограничения для транспорта
16:28 31.01.2023 (обновлено: 16:29 31.01.2023)
Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. На объездной дороге Григолети (регион Гурия) на сутки будут введены ограничения для транспорта, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
По информации ведомства, в рамках проекта строительства оставшихся работ первого участка автомагистрали Самтредиа-Григолети, компания-контрактор Департамента автомобильных дорог "Джеу групп" осуществляет работы по обустройству асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке Дапнари-Самтредиа.
Речь идет об участке 259-260 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, на съезде, идущем с востока на запад до развязки Дапнари.
"Для осуществления работ необходимо закрыть указанный участок с 00:00 1 февраля до 00:00 2 февраля; закрытие полосы восточно-западного направления на транспортной развязке Баши", - говорится в сообщении.
Автотранспорт, движущийся с востока на запад, будет проезжать по автомагистрали внутригосударственного значения Карагеле-Кутаиси-Самтредиа.
Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.
Объездная дорога Григолети присоединится к объездной дороге Кобулети, что даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.