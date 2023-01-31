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Нападающий сборной Грузии может перейти в немецкий "Карлсруэ"
Нападающий сборной Грузии может перейти в немецкий "Карлсруэ"
Контракт с "Карлсруэ" рассчитан на два с половиной года, однако документ еще не подписан 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T12:56+0400
2023-01-31T12:56+0400
2023-01-31T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе может перейти в "Карлсруэ" Бундеслиги 2, информацию подтвердил менеджер игрока Лаша Одиладзе. "Буду отправился в Германию, где мы ведем переговоры с "Карлсруэ" из второй Бундеслиги. Он пройдет медицинское обследование и, если мы договоримся обо всех деталях, Зивзивадзе станет игроком "Карлсруэ", – рассказал Лаша Одиладзе в беседе с Первым каналом Грузии. По словам менеджера 28-летнего нападающего сборной Грузии и венгерского "Фехервара", контракт с "Карлсруэ" рассчитан на два с половиной года, однако документ еще не подписан. Проиграв "Падерборну" в последнем туре чемпионата, "Карлсруэ" еще ближе приблизился к зоне вылета. Тренер Кристиан Эйхнер надеется усилить атаку. Трансферное окно закрывается 1 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, германия, буду зивзивадзе
спорт, грузия, новости, германия, буду зивзивадзе
Нападающий сборной Грузии может перейти в немецкий "Карлсруэ"
Контракт с "Карлсруэ" рассчитан на два с половиной года, однако документ еще не подписан
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе может перейти в "Карлсруэ" Бундеслиги 2, информацию подтвердил менеджер игрока Лаша Одиладзе.
"Буду отправился в Германию, где мы ведем переговоры с "Карлсруэ" из второй Бундеслиги. Он пройдет медицинское обследование и, если мы договоримся обо всех деталях, Зивзивадзе станет игроком "Карлсруэ", – рассказал Лаша Одиладзе в беседе с Первым каналом
Грузии.
По словам менеджера 28-летнего нападающего сборной Грузии и венгерского "Фехервара", контракт с "Карлсруэ" рассчитан на два с половиной года, однако документ еще не подписан.
Проиграв "Падерборну" в последнем туре чемпионата, "Карлсруэ" еще ближе приблизился к зоне вылета. Тренер Кристиан Эйхнер надеется усилить атаку.
Трансферное окно закрывается 1 февраля.