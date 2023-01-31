https://sputnik-georgia.ru/20230131/napadayuschiy-sbornoy-gruzii-mozhet-pereyti-v-nemetskiy-karlsrue-274415087.html

Нападающий сборной Грузии может перейти в немецкий "Карлсруэ"

Нападающий сборной Грузии может перейти в немецкий "Карлсруэ"

Контракт с "Карлсруэ" рассчитан на два с половиной года, однако документ еще не подписан 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T12:56+0400

2023-01-31T12:56+0400

2023-01-31T12:56+0400

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буду зивзивадзе

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе может перейти в "Карлсруэ" Бундеслиги 2, информацию подтвердил менеджер игрока Лаша Одиладзе. "Буду отправился в Германию, где мы ведем переговоры с "Карлсруэ" из второй Бундеслиги. Он пройдет медицинское обследование и, если мы договоримся обо всех деталях, Зивзивадзе станет игроком "Карлсруэ", – рассказал Лаша Одиладзе в беседе с Первым каналом Грузии. По словам менеджера 28-летнего нападающего сборной Грузии и венгерского "Фехервара", контракт с "Карлсруэ" рассчитан на два с половиной года, однако документ еще не подписан. Проиграв "Падерборну" в последнем туре чемпионата, "Карлсруэ" еще ближе приблизился к зоне вылета. Тренер Кристиан Эйхнер надеется усилить атаку. Трансферное окно закрывается 1 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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