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НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией – Пушилин
НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией – Пушилин
НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие, убежден политик 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T11:11+0400
2023-01-31T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Временный исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин убежден, страны НАТО вступили в прямую конфронтацию с Россией.Так врио главы ДНР прокомментировал заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.Он подчеркнул, что российская сторона наблюдает за поставками оружия Украине, перевооружением и подготовкой сил НАТО, размещением новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники отправляют Киеву оружие и боеприпасы на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, украина, сша, киев, денис пушилин, европа, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, украина, сша, киев, денис пушилин, европа, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией – Пушилин
11:11 31.01.2023 (обновлено: 11:13 31.01.2023)
НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие, убежден политик
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Временный исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин убежден, страны НАТО вступили в прямую конфронтацию с Россией.
Так врио главы ДНР прокомментировал заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
"Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие", – сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что российская сторона наблюдает за поставками оружия Украине, перевооружением и подготовкой сил НАТО, размещением новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники отправляют Киеву оружие и боеприпасы на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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