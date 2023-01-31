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Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
Один из участков дороги внутригосударственного значения Мцхета-Мтианети закрыт 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T11:33+0400
2023-01-31T11:33+0400
2023-01-31T11:33+0400
грузия
новости
происшествия
мцхета-мтианети
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на одном из участков автомобильной дороги внутригосударственного значения региона Мцхета-Мтианети запрещено из-за снега и опасности схода лавины, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 53-66 км участка автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили (Корша-Бисо). На данном участке дороги движение запрещено для любого вида автотранспорта, отметили в ведомстве.На 1-60 км участка дороги (Жинвали-Корша) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мцхета-мтианети
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
Один из участков дороги внутригосударственного значения Мцхета-Мтианети закрыт
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на одном из участков автомобильной дороги внутригосударственного значения региона Мцхета-Мтианети запрещено из-за снега и опасности схода лавины, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 53-66 км участка автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили (Корша-Бисо). На данном участке дороги движение запрещено для любого вида автотранспорта, отметили в ведомстве
.
На 1-60 км участка дороги (Жинвали-Корша) движение автотранспорта свободное.