https://sputnik-georgia.ru/20230131/nepogoda-sozdala-problemy-dlya-avtomobilistov-v-gruzii-274407516.html

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии

Один из участков дороги внутригосударственного значения Мцхета-Мтианети закрыт 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T11:33+0400

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грузия

новости

происшествия

мцхета-мтианети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на одном из участков автомобильной дороги внутригосударственного значения региона Мцхета-Мтианети запрещено из-за снега и опасности схода лавины, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 53-66 км участка автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили (Корша-Бисо). На данном участке дороги движение запрещено для любого вида автотранспорта, отметили в ведомстве.На 1-60 км участка дороги (Жинвали-Корша) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

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грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог