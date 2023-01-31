https://sputnik-georgia.ru/20230131/politolog-mezhuev-o-tom-na-kakie-bloki-podelitsya-planeta-v-novoy-kholodnoy-voyne-------274419359.html

Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой холодной войне

Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой холодной войне

США разучились работать с оппозицией в государствах-противниках, и если политическая система в РФ будет оставаться монолитной, то все попытки вмешательства... 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T13:12+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Сколько продлится новая холодная война? Какие регионы мира станут полем боя в будущем? Какие международные институты будут регулировать международные отношения в новом мире? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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