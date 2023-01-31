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Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой холодной войне
Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой холодной войне
США разучились работать с оппозицией в государствах-противниках, и если политическая система в РФ будет оставаться монолитной, то все попытки вмешательства... 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T13:12+0400
2023-01-31T13:12+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Сколько продлится новая холодная война? Какие регионы мира станут полем боя в будущем? Какие международные институты будут регулировать международные отношения в новом мире? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, сша, борис межуев, мгу, москва, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, борис межуев, мгу, москва, видео
Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой холодной войне
13:12 31.01.2023 (обновлено: 13:21 31.01.2023)
США разучились работать с оппозицией в государствах-противниках, и если политическая система в РФ будет оставаться монолитной, то все попытки вмешательства обречены на провал. При этом Соединенные Штаты не готовы жить с Россией в мире и будут продолжать борьбу с Москвой
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Сколько продлится новая холодная война? Какие регионы мира станут полем боя в будущем? Какие международные институты будут регулировать международные отношения в новом мире?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.