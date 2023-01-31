https://sputnik-georgia.ru/20230131/pytayutsya-nas-uchit-umu-razumu---politolog-o-zayavleniyakh-ukrainskogo-diplomata-274433999.html
"Пытаются нас учить уму-разуму" - политолог о заявлениях украинского дипломата
"Пытаются нас учить уму-разуму" - политолог о заявлениях украинского дипломата
Запад дал Украине карт-бланш на любую ошибку, после чего эта страна решила, что может всех "поучать", в том числе и Грузию, так прокомментировал политолог... 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T18:45+0400
2023-01-31T18:45+0400
2023-01-31T19:03+0400
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Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов недавно заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии."Что бы произошло в другой стране? Этого человека давно бы отозвали, если бы он такие вещи говорил. Что бы произошло в стране со строгими законами? Ему бы присвоили статус персоны нон-грата и отправили бы домой без права на возвращение. Потому что это не просто недипломатично… Это грубо и нагло", - считает Сихарулидзе.По словам эксперта, коллективный Запад назначил Украину моральным "компасом" для всего мира, и представители этой страны "считают, что могут учить всех уму-разуму", в то время как ее политические элиты, по мнению политолога, неразвиты и коррумпированы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, арчил сихарулидзе, андрей касьянов, украина, грузия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, арчил сихарулидзе, андрей касьянов, украина, грузия, видео
"Пытаются нас учить уму-разуму" - политолог о заявлениях украинского дипломата
18:45 31.01.2023 (обновлено: 19:03 31.01.2023)
Запад дал Украине карт-бланш на любую ошибку, после чего эта страна решила, что может всех "поучать", в том числе и Грузию, так прокомментировал политолог Арчил Сихарулидзе выступления представителя посольства Украины Андрея Касьянова
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов недавно заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии.
"Что бы произошло в другой стране? Этого человека давно бы отозвали, если бы он такие вещи говорил. Что бы произошло в стране со строгими законами? Ему бы присвоили статус персоны нон-грата и отправили бы домой без права на возвращение. Потому что это не просто недипломатично… Это грубо и нагло", - считает Сихарулидзе.
По словам эксперта, коллективный Запад назначил Украину моральным "компасом" для всего мира, и представители этой страны "считают, что могут учить всех уму-разуму", в то время как ее политические элиты, по мнению политолога, неразвиты и коррумпированы.