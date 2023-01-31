https://sputnik-georgia.ru/20230131/revolyutsii-ne-budet-i-saakashvili-ne-osvobodyat--politolog-o-planakh-novogo-lidera-end-274432894.html

Революции не будет и Саакашвили не освободят – политолог о планах нового лидера ЕНД

Революции не будет и Саакашвили не освободят – политолог о планах нового лидера ЕНД

Обещания революции и освобождения Михаила Саакашвили не трансформируются из слов в действия, так прокомментировал обещания нового председателя оппозиционной... 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T16:30+0400

2023-01-31T16:30+0400

2023-01-31T16:39+0400

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арчил сихарулидзе

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Об этом эксперт заявил в ходе пресс-конференции под названием "Итоги выборов в ЕНД – что будет с партией?", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД стал активный член партии, ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, известный своими радикальными взглядами."Как они его (Саакашвили – ред.) освободят? Что они сделают? Ворвутся в "Вивамеди" и побьют сотрудников? Это вызовет колоссальный негатив. Они ничего сделать не смогут, поэтому Хабеишвили может сделать только одно – посмотреть, сколько людей выйдет на улицу 24 февраля. Но, конечно, это ни к чему не приведет, я думаю, он это тоже понимает", - сказал Сихарулидзе.Ранее новоизбранный председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что собирается освободить Саакашвили и свергнуть "Грузинскую мечту". К тому же, оппозиция анонсировала акцию солидарности с Украиной, которая состоится 24 февраля.

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