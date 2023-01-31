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Спикер парламента Грузии встретился с вице-премьером Молдовы: о чем говорили политики?
Спикер парламента Грузии встретился с вице-премьером Молдовы: о чем говорили политики?
На встрече Папуашвили с Серебряном речь шла о процессе выполнения рекомендаций Евросоюза 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T15:45+0400
2023-01-31T15:45+0400
политика
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия и Молдова должны поддерживать друг друга в процессе европейской интеграции, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с вице-премьером Молдовы Олегом Серебряном. Заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз почти одновременно подали Грузия, Украина и Молдова, но положительное решение в конце июня 2022 года было принято лишь в отношении двух последних. Грузии пока было решено предоставить европейскую перспективу, а со статусом повременить до выполнения условий. Как отмечено в сообщении на сайте парламента Грузии, на встрече Папуашвили с Серебряном речь шла о процессе выполнения рекомендаций Евросоюза. Стороны заострили внимание на важности сотрудничества между законодательными органами двух стран и разделении опыта. Как отметил на встрече спикер грузинского парламента, у Молдовы и Грузии много общего. В свою очередь вице-премьер Молдовы заявил, что отношения между двумя странами особенные, с учетом исторической и геополитической перспектив. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, молдова, украина, шалва папуашвили, еврокомиссия
политика, грузия, новости, молдова, украина, шалва папуашвили, еврокомиссия

Спикер парламента Грузии встретился с вице-премьером Молдовы: о чем говорили политики?

15:45 31.01.2023
© Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили и Олег Серебрян
Шалва Папуашвили и Олег Серебрян - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
© Parliament of Georgia
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На встрече Папуашвили с Серебряном речь шла о процессе выполнения рекомендаций Евросоюза
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузия и Молдова должны поддерживать друг друга в процессе европейской интеграции, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с вице-премьером Молдовы Олегом Серебряном.
Заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз почти одновременно подали Грузия, Украина и Молдова, но положительное решение в конце июня 2022 года было принято лишь в отношении двух последних. Грузии пока было решено предоставить европейскую перспективу, а со статусом повременить до выполнения условий.
Как отмечено в сообщении на сайте парламента Грузии, на встрече Папуашвили с Серебряном речь шла о процессе выполнения рекомендаций Евросоюза. Стороны заострили внимание на важности сотрудничества между законодательными органами двух стран и разделении опыта.
Как отметил на встрече спикер грузинского парламента, у Молдовы и Грузии много общего.

"Начиная с июня мы также разделяем процесс европейской интеграции. Это исторически важный период, во время которого мы должны поддерживать друг друга и разделять опыт", – заявил Папуашвили.

В свою очередь вице-премьер Молдовы заявил, что отношения между двумя странами особенные, с учетом исторической и геополитической перспектив.
© Parliament of GeorgiaВстреча Шалвы Папуашвили и Олега Серебряна
Встреча Шалвы Папуашвили и Олега Серебряна - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
Встреча Шалвы Папуашвили и Олега Серебряна
© Parliament of Georgia
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.
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