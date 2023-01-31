https://sputnik-georgia.ru/20230131/ssha-prigrozili-primetit-yadernoe-oruzhie-dlya-zaschity-yuzhnoy-korei-274438659.html
США пригрозили приметить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
США пригрозили приметить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Глава Минобороны США обратил внимание, что стороны на фоне "угроз" со стороны Пхеньяна усилили ответные меры и проводят учения. 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T20:35+0400
2023-01-31T20:35+0400
2023-01-31T20:37+0400
в мире
политика
новости
сша
южная корея
сеул
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/08/251108929_221:401:3148:2047_1920x0_80_0_0_67c4e1e7f04eb9e7caa836d8c168d914.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле."США твердо привержены обязательствам по сдерживанию (КНДР), что включает весь спектр имеющихся у США средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", - сказал Остин.Министр обороны добавил, что в Южной Корее несут службу почти 29 тысяч американских солдат – это один из самых крупных воинских контингентов США за рубежом. По словам Остина, "это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове".Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что стороны собираются провести совместные учения с участием американских ядерных сил. При этом, по словам южнокорейского лидера, американского "ядерного зонтика" и его "расширенного сдерживания" уже недостаточно, чтобы успокоить граждан Южной Кореи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
южная корея
сеул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/08/251108929_552:300:2881:2047_1920x0_80_0_0_f7a465611eb2bcaf6eb366923df76699.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, новости, сша, южная корея, сеул, пентагон
в мире, политика, новости, сша, южная корея, сеул, пентагон
США пригрозили приметить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
20:35 31.01.2023 (обновлено: 20:37 31.01.2023)
Глава Минобороны США обратил внимание, что стороны на фоне "угроз" со стороны Пхеньяна усилили ответные меры и проводят учения.
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле.
"США твердо привержены обязательствам по сдерживанию (КНДР), что включает весь спектр имеющихся у США средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", - сказал Остин.
Глава Пентагона заметил, что в прошлом году Северная Корея осуществила "беспрецедентное число" провокаций. Сеул и Вашингтон, по словам Остина, осуждают эти действия Пхеньяна и уверены, что они дестабилизирует ситуацию в регионе.
Министр обороны добавил, что в Южной Корее несут службу почти 29 тысяч американских солдат – это один из самых крупных воинских контингентов США за рубежом. По словам Остина, "это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове".
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что стороны собираются провести совместные учения с участием американских ядерных сил. При этом, по словам южнокорейского лидера, американского "ядерного зонтика" и его "расширенного сдерживания" уже недостаточно, чтобы успокоить граждан Южной Кореи.