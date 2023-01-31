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США пригрозили приметить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

США пригрозили приметить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Глава Минобороны США обратил внимание, что стороны на фоне "угроз" со стороны Пхеньяна усилили ответные меры и проводят учения. 31.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Сеуле."США твердо привержены обязательствам по сдерживанию (КНДР), что включает весь спектр имеющихся у США средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", - сказал Остин.Министр обороны добавил, что в Южной Корее несут службу почти 29 тысяч американских солдат – это один из самых крупных воинских контингентов США за рубежом. По словам Остина, "это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове".Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что стороны собираются провести совместные учения с участием американских ядерных сил. При этом, по словам южнокорейского лидера, американского "ядерного зонтика" и его "расширенного сдерживания" уже недостаточно, чтобы успокоить граждан Южной Кореи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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