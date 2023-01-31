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ЦБ РФ назвал объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов

ЦБ РФ назвал объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов

По итогам прошедшего года российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T18:18+0400

2023-01-31T18:18+0400

2023-01-31T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. По состоянию на конец ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей, об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Также были арестованы активы государства и активы российских компаний в западных странах."Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги", – добавила сотрудник ЦБ.По итогам прошедшего года российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей. Рекордным стал показатель 2021 года, когда финорганизации заработали 2,4 триллиона.Данные были озвучены на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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