https://sputnik-georgia.ru/20230131/tsb-rf-nazval-obem-zablokirovannykh-za-rubezhom-aktivov-rossiyskikh-investorov-274434565.html
ЦБ РФ назвал объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов
ЦБ РФ назвал объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов
По итогам прошедшего года российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T18:18+0400
2023-01-31T18:18+0400
2023-01-31T18:18+0400
россия
новости
в мире
экономика
центральный банк росси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266314586_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_45b068964ddd52d18652f5520c3fd731.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. По состоянию на конец ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей, об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Также были арестованы активы государства и активы российских компаний в западных странах."Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги", – добавила сотрудник ЦБ.По итогам прошедшего года российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей. Рекордным стал показатель 2021 года, когда финорганизации заработали 2,4 триллиона.Данные были озвучены на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266314586_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_6c6582be1633cb2f49f77db2a4d512da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, экономика, центральный банк росси
россия, новости, в мире, экономика, центральный банк росси
ЦБ РФ назвал объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов
По итогам прошедшего года российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. По состоянию на конец ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей, об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Также были арестованы активы государства и активы российских компаний в западных странах.
"По заблокированным активам. У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 триллиона рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% – это активы, которые принадлежат розничным инвесторам", – сказала Ольга Шишлянникова, передает РИА Новости.
"Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги", – добавила сотрудник ЦБ.
По итогам прошедшего года российские банки получили прибыль в 203 миллиарда рублей. Рекордным стал показатель 2021 года, когда финорганизации заработали 2,4 триллиона.
Данные были озвучены на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".