https://sputnik-georgia.ru/20230131/v-gruzii-oshtrafovali-korabli-plavayuschie-pod-flagom-panamy-i-palau-274404066.html

В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау

В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау

Городской суд Поти оштрафовал капитанов почти на 25 тысяч долларов 31.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Судна, плавающие под флагом Панамы и Палау, оштрафованы в Грузии за нарушение правил судоходства, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Грузии. В частности, санкции были наложены за загрязнение территориальных вод Грузии хозяйственными водами. Городской суд Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) оштрафовал капитанов на 65 тысяч лари (24,7 тысячи долларов). Судна смогут покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитаны выплатят наложенные на них штрафы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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