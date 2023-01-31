https://sputnik-georgia.ru/20230131/v-gruzii-oshtrafovali-korabli-plavayuschie-pod-flagom-panamy-i-palau-274404066.html
В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау
В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау
Городской суд Поти оштрафовал капитанов почти на 25 тысяч долларов 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T10:45+0400
2023-01-31T10:45+0400
2023-01-31T10:47+0400
грузия
новости
общество
панама
тбилиси
поти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23423/56/234235623_0:1:2500:1407_1920x0_80_0_0_358b0de73eddb6dee8f5bf540b687847.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Судна, плавающие под флагом Панамы и Палау, оштрафованы в Грузии за нарушение правил судоходства, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Грузии. В частности, санкции были наложены за загрязнение территориальных вод Грузии хозяйственными водами. Городской суд Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) оштрафовал капитанов на 65 тысяч лари (24,7 тысячи долларов). Судна смогут покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитаны выплатят наложенные на них штрафы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
панама
тбилиси
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23423/56/234235623_312:0:2188:1407_1920x0_80_0_0_24babf7ff1bb87f77dbd3693748b4bb8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, панама, тбилиси, поти
грузия, новости, общество, панама, тбилиси, поти
В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау
10:45 31.01.2023 (обновлено: 10:47 31.01.2023)
Городской суд Поти оштрафовал капитанов почти на 25 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Судна, плавающие под флагом Панамы и Палау, оштрафованы в Грузии за нарушение правил судоходства, сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Грузии.
В частности, санкции были наложены за загрязнение территориальных вод Грузии хозяйственными водами.
Городской суд Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) оштрафовал капитанов на 65 тысяч лари (24,7 тысячи долларов).
Судна смогут покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитаны выплатят наложенные на них штрафы.