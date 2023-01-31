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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ открыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ открыта
Ограничения на дороге были сняты после проведения очистительных работ 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T15:01+0400
2023-01-31T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом допустимо на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было запрещено во вторник утром для автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снега и опасности схода лавины. После проведения очистительных работ движение для этого вида автотранспорта восстановлено, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, армения
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ открыта
15:01 31.01.2023 (обновлено: 15:11 31.01.2023)
Ограничения на дороге были сняты после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом допустимо на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было запрещено во вторник утром для автотранспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снега и опасности схода лавины.
После проведения очистительных работ движение для этого вида автотранспорта восстановлено, отметили
в ведомстве.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.