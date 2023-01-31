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Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Ограничение введено из-за снегопада и опасности схода лавин 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T09:42+0400
2023-01-31T09:42+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дорогие международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободное, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, верхний ларс, тбилиси, армения
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
09:42 31.01.2023 (обновлено: 09:44 31.01.2023)
Ограничение введено из-за снегопада и опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дорогие международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида транспорта движение свободное, отметили
в ведомстве.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.