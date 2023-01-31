https://sputnik-georgia.ru/20230131/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-ganitse-gruzii-s-rf-ogranicheno-274403627.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено

Ограничение введено из-за снегопада и опасности схода лавин 31.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дорогие международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободное, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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