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Во сколько обошелся Великобритании Brexit - данные Bloomberg

Во сколько обошелся Великобритании Brexit - данные Bloomberg

Ранее Центр европейских реформ сообщил, что выход королевства из ЕС обошелся к июню 2022 года в 33 млрд фунтов 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T22:18+0400

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brexit: выход великобритании из евросоюза

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) обходится ежегодно экономике страны в 100 млрд фунтов стерлингов ($124 млрд) из-за недополученных инвестиций, потери кадров и доходов от торговли, сообщает агентство Bloomberg.Согласно его данным, размер британского ВВП по итогам 2022 года был бы на 4% больше, если бы страна не покинула Евросоюз. Королевство также потеряло около 370 тысяч работников из стран ЕС.Ранее Центр европейских реформ сообщил, что выход королевства из ЕС обошелся к июню 2022 года в 33 млрд фунтов ($40 млрд)."Brexit, очевидно, оказал значительное отрицательное влияние на экономику [Великобритании]", – сказал заместитель руководителя центра Джон Спрингфорд.Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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