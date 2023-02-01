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Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T16:56+0400
2023-02-01T16:56+0400
2023-02-01T17:02+0400
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москва
мария захарова
мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:56 01.02.2023 (обновлено: 17:02 01.02.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.