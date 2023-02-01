https://sputnik-georgia.ru/20230201/kalendar-posadki-rassady-v-fevrale-2023-blagopriyatnye-dni-274460646.html

Календарь посадки рассады в феврале 2023: благоприятные дни

Календарь посадки рассады в феврале 2023: благоприятные дни

Посевной календарь, основанный на фазах Луны, помогает огородникам выбрать благоприятные дни при посадке рассады различных культур и других агротехнических... 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T14:43+0400

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справки

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Когда сажать рассаду в феврале 2023 года, с учетом лунных фаз, а также, что нужно учитывать при посадке рассады по лунному календарю - читайте Sputnik Грузия. Лунный календарь посадки рассады Опытные садоводы и огородники для того, чтобы посадка растений прошла удачно и для благоприятного способствования их дальнейшему росту, используют лунный календарь и следуют определенным правилам. Так, например, в день новолуния и полнолуния производить посадки и пересадки не рекомендуется. В этот период лучше рыхлить сухую землю, бороться с вредителями и избавляться от сорняков. По лунному календарю на растущую Луну сажают растения с надземными плодами, которые в простонародье называют вершками, а на убывающую – корнеплоды или корешки. Календарь посадки рассады Посевной календарь советует сажать на рассаду огурцы, помидоры, сладкий и горький перец 2, 3, 4, 21, 22 и 23 февраля. Эти же дни в феврале благоприятны и для посадки рассады баклажанов, кабачков, патиссонов и тыквы. Для посадки спаржи и капусты (в том числе брокколи, кольраби, цветной и пекинской) самые благоприятные дни в феврале - 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25 и 26 числа. Благоприятные дни по посевному календарю для посадки рассады редиса, редьки и дайкона - 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25 и 26 февраля. Морковь, сельдерей (корень) свеклу и репу благоприятно, по посевному календарю, сажать 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25 и 26 февраля. Посадка картофеля и топинамбура, по посевному календарю, благоприятна 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25 и 26 февраля. Салат, петрушку, кинзу, укроп, шпинат, сельдерей, базилик, тмин, горчицу и другую зелень благоприятно сажать 2, 3, 4, 21, 22 и 23 февраля. Посадка земляники и клубники на рассаду, по посевному календарю, благоприятна 21, 22 и 28 февраля. А горох, фасоль и бобы посевной календарь рекомендует сажать 17, 25, 26 и 28 февраля. Благоприятные дни в феврале, по посевному календарю, для посадки рассады луковичных цветов - 7, 9 и 28 февраля. Опытные огородники и садоводы утверждают, что, используя календарь посадки рассады и четко следуя фазам Луны, можно получить хороший урожай. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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