https://sputnik-georgia.ru/20230201/meriya-tbilisi-vse-zhe-kupit-vagony-metro-ot-rossiyskoy-kompanii-274470816.html
Мэрия Тбилиси все же купит вагоны метро от российской компании
Мэрия Тбилиси все же купит вагоны метро от российской компании
В договор с российской компанией вошли изменения и финансовые риски были максимально застрахованы 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T18:31+0400
2023-02-01T18:31+0400
2023-02-01T18:45+0400
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ираклий хмаладзе
каха каладзе
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупит вагоны для Тбилисского метрополитена от компании "Метровагонмаш" – столичные власти решили не расторгать контракт с российским предприятием, заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе. Тендер на поставку 44 вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в декабре 2021 года выиграла компания "Метровагонмаш". Однако в марте 2022 года ЕБРР приостановил выплату компании около 50 миллионов евро. Как разъяснил мэр Каха Каладзе, причиной тому стала вероятность попадания компании под международные санкции. По его словам, решение о расторжении контракта мэрия и ЕБРР приняли совместно. Как заявил Хмаладзе, в договор с российской компанией вошли изменения и финансовые риски были максимально застрахованы. По его словам, каждый этап и каждый пункт договора был согласован с Европейским банком реконструкции и развития. "С этим контрактом начнется производство вагонов, и мы надеемся, что эти вагоны будут доставлены муниципалитету в предусмотренный контрактом срок... Согласно изменениям, сначала вагоны будут доставлены и введены в эксплуатацию, и мы заплатим только за ту порцию, которая прибудет", – заявил Хмаладзе."Метровагонмаш" входит в холдинг "Трансмашхолдинг", который является одним из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий хмаладзе, каха каладзе, тбилисский метрополитен, ебрр
Мэрия Тбилиси все же купит вагоны метро от российской компании
18:31 01.02.2023 (обновлено: 18:45 01.02.2023)
В договор с российской компанией вошли изменения и финансовые риски были максимально застрахованы
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупит вагоны для Тбилисского метрополитена от компании "Метровагонмаш" – столичные власти решили не расторгать контракт с российским предприятием, заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.
Тендер на поставку 44 вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в декабре 2021 года выиграла компания "Метровагонмаш". Однако в марте 2022 года ЕБРР приостановил выплату компании около 50 миллионов евро. Как разъяснил мэр Каха Каладзе, причиной тому стала вероятность попадания компании под международные санкции. По его словам, решение о расторжении контракта мэрия и ЕБРР приняли совместно.
Как заявил Хмаладзе, в договор с российской компанией вошли изменения и финансовые риски были максимально застрахованы.
"С учетом того, что мы не смогли бы найти альтернативного поставщика вагонов за ту же цену и переход на следующие этапы тендера вызвал бы подорожание закупки на 30-35%, мы постарались завершить переговоры с уже существующим поставщиком", – заявил Хмаладзе.
По его словам, каждый этап и каждый пункт договора был согласован с Европейским банком реконструкции и развития.
"С этим контрактом начнется производство вагонов, и мы надеемся, что эти вагоны будут доставлены муниципалитету в предусмотренный контрактом срок... Согласно изменениям, сначала вагоны будут доставлены и введены в эксплуатацию, и мы заплатим только за ту порцию, которая прибудет", – заявил Хмаладзе.
"Метровагонмаш" входит в холдинг "Трансмашхолдинг", который является одним из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.