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Политолог Ибрагимов о последствиях ударов по иранским военным объектам
Политолог Ибрагимов о последствиях ударов по иранским военным объектам
США не заинтересованы в том, чтобы Иран оставался самостоятельным и сильным региональным игроком, даже если их попытки этому помешать обернутся... 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T10:30+0400
2023-02-01T10:30+0400
2023-02-01T10:30+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, специалист по Ирану, Турции и странам постсоветского пространства Фархад Ибрагимов, комментируя удары по военным объектам Исламской Республики. Кому выгодно наносить удары по Ирану? Какие инструменты давления на Иран остались в запасе США? Сможет ли Россия снова убедить Запад вести переговоры с Ираном? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, новости, иран, сша, турция, видео
мультимедиа, видео, в мире, новости, иран, сша, турция, видео
Политолог Ибрагимов о последствиях ударов по иранским военным объектам
США не заинтересованы в том, чтобы Иран оставался самостоятельным и сильным региональным игроком, даже если их попытки этому помешать обернутся катастрофическими последствиями для всего континента
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, специалист по Ирану, Турции и странам постсоветского пространства Фархад Ибрагимов, комментируя удары по военным объектам Исламской Республики.
Кому выгодно наносить удары по Ирану? Какие инструменты давления на Иран остались в запасе США? Сможет ли Россия снова убедить Запад вести переговоры с Ираном?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.