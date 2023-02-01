https://sputnik-georgia.ru/20230201/primety-na-efimov-den-2023-chto-nelzya-delat-v-narodnyy-prazdnik-274466912.html
Приметы на Ефимов день 2023: что нельзя делать в народный праздник
Приметы на Ефимов день 2023: что нельзя делать в народный праздник
Православная церковь 2 февраля поминает преподобного Евфимия Великого – пророка пустыни, который оставаясь в уединении и ведя аскетичный образ жизни, сотни... 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T17:17+0400
2023-02-01T17:17+0400
2023-02-01T17:17+0400
справки
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В народе праздник называют Ефимов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Ефимов день, а также о приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Евфимий Великий Родился будущий святой в Мелитене в Малой Армении (на северо-востоке Турции) в 377 году, благодаря усердным молитвам родителей, которые пообещали новорожденного посвятить служению церкви. После смерти отца, трехлетнего Евфимия мать отвела в храм, где он прилежно учился богослужению. Евфимий принял монашество к 19 годам, затем стал пресвитером и в течении 10 лет управлял подчиненными епископству монастырями. Оставив епархию, он отправился в Иерусалим, где в поисках уединения поселился в окрестностях Фаранской Лавры, а через пять лет вместе с единомышленником Феоктистом переселился в пещеру, которую они нашли в горах. Основав в горной низине монастырь, преподобный Евфимий наставлял монахов и послушников на усердный физический труд, ставя в пример местных жителей. Духовный лидер общины считал, что служители церкви должны так же старательно работать. Преподобный в поисках уединения, уходит из монастыря с учеником Дометианом в пустыню Зиф, где со временем появляется монастырь. После странствий по пустыне он вернулся к Феоктисту, и поселился на окрестной равнине, принимая учеников по велению Бога. Преподобный Евфимий знал, когда завершится отведенное ему время на земле. Пробыв вместе с учеником Дометианом три дня внутри алтаря, он скончался 2 февраля в 473-м в возрасте 97 лет. Что нельзя делать Нельзя в Ефимов день печалиться и плакать – это плохая примета, способная притянуть неприятности. По приметам в народный праздник нельзя поднимать с земли мелочь, даже случайно выпавшую из собственного кошелька – из нищеты выбраться будет сложно. Чтобы избежать неприятностей, нельзя после заката выходить без особой надобности из дома. Также после заката нельзя петь, чтобы не проплакать весь следующий день. Нельзя в Ефимов день перебирать крупу и брать в руки острые предметы – это плохая примета, предсказывающая ссору с близкими. По народным приметам также нельзя устраивать шумные застолья и напиваться. Народные приметы По приметам погода на Масленицу будет такой же, как и в Ефимов день. Если в народный праздник днем ярко светит солнце – это явная примета, что лето будет дождливым. Весна будет такой же, как и погода в Ефимов день. По приметам пасмурный день предсказывает весной поздние снегопады и заморозки, а солнечный, что весна будет ранней и теплой. По приметам, если над луной виден столб и утренняя заря быстро погасла – ожидаются заморозки, а если солнце на закате побагровело – будет снегопад, но без морозов. Потерять варежку или перчатку в Ефимов день – плохая примета, предвещающая финансовые проблемы и бедность. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на Ефимов день 2023: что нельзя делать в народный праздник
Православная церковь 2 февраля поминает преподобного Евфимия Великого – пророка пустыни, который оставаясь в уединении и ведя аскетичный образ жизни, сотни людей привел к просветлению и благодати
В народе праздник называют Ефимов день, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Ефимов день, а также о приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия
.
Евфимий Великий
Родился будущий святой в Мелитене в Малой Армении (на северо-востоке Турции) в 377 году, благодаря усердным молитвам родителей, которые пообещали новорожденного посвятить служению церкви. После смерти отца, трехлетнего Евфимия мать отвела в храм, где он прилежно учился богослужению.
Евфимий принял монашество к 19 годам, затем стал пресвитером и в течении 10 лет управлял подчиненными епископству монастырями. Оставив епархию, он отправился в Иерусалим, где в поисках уединения поселился в окрестностях Фаранской Лавры, а через пять лет вместе с единомышленником Феоктистом переселился в пещеру, которую они нашли в горах.
Основав в горной низине монастырь, преподобный Евфимий наставлял монахов и послушников на усердный физический труд, ставя в пример местных жителей. Духовный лидер общины считал, что служители церкви должны так же старательно работать.
Преподобный в поисках уединения, уходит из монастыря с учеником Дометианом в пустыню Зиф, где со временем появляется монастырь.
После странствий по пустыне он вернулся к Феоктисту, и поселился на окрестной равнине, принимая учеников по велению Бога.
Преподобный Евфимий знал, когда завершится отведенное ему время на земле. Пробыв вместе с учеником Дометианом три дня внутри алтаря, он скончался 2 февраля в 473-м в возрасте 97 лет.
Что нельзя делать
Нельзя в Ефимов день печалиться и плакать – это плохая примета, способная притянуть неприятности.
По приметам в народный праздник нельзя поднимать с земли мелочь, даже случайно выпавшую из собственного кошелька – из нищеты выбраться будет сложно.
Чтобы избежать неприятностей, нельзя после заката выходить без особой надобности из дома. Также после заката нельзя петь, чтобы не проплакать весь следующий день.
Нельзя в Ефимов день перебирать крупу и брать в руки острые предметы – это плохая примета, предсказывающая ссору с близкими.
По народным приметам также нельзя устраивать шумные застолья и напиваться.
Народные приметы
По приметам погода на Масленицу будет такой же, как и в Ефимов день.
Если в народный праздник днем ярко светит солнце – это явная примета, что лето будет дождливым.
Весна будет такой же, как и погода в Ефимов день. По приметам пасмурный день предсказывает весной поздние снегопады и заморозки, а солнечный, что весна будет ранней и теплой.
По приметам, если над луной виден столб и утренняя заря быстро погасла – ожидаются заморозки, а если солнце на закате побагровело – будет снегопад, но без морозов.
Потерять варежку или перчатку в Ефимов день – плохая примета, предвещающая финансовые проблемы и бедность.
Материал подготовлен на основе открытых источников