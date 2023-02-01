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"Просим лечения для наших детей" – родители вышли на акцию в Тбилиси
"Просим лечения для наших детей" – родители вышли на акцию в Тбилиси
Участники акции требуют от минздрава финансирования новейшего медикамента 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T19:01+0400
2023-02-01T19:01+0400
2023-02-01T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Родители детей, больных тяжелым врожденным заболеванием ахондроплазией, провели акцию протеста у здания минздрава Грузии. Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка увеличена, конечности укорочены. Участники акции требуют от минздрава финансирования новейшего медикамента, который, по их словам, является единственным в мире препаратом для детей с проблемами роста. Родители 2 февраля намерены встретиться с замминистра здравоохранения Тамарой Габуния. По их словам, если встреча завершится безрезультатно, они намерены прибегнуть к крайним мерам. Родители держали в руках плакаты с надписью: "Просим лечения для наших детей", "Не отнимайте у наших детей право на здоровье", "Требуем встречи с министром здравоохранения", "Требуем для наших детей жизненно важное лекарство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Просим лечения для наших детей" – родители вышли на акцию в Тбилиси
Участники акции требуют от минздрава финансирования новейшего медикамента
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Родители детей, больных тяжелым врожденным заболеванием ахондроплазией, провели акцию протеста у здания минздрава Грузии.
Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка увеличена, конечности укорочены.
Участники акции требуют от минздрава финансирования новейшего медикамента, который, по их словам, является единственным в мире препаратом для детей с проблемами роста.
"Это редчайшее заболевание, которое проявляется у одного ребенка из 25 тысяч. Грузия не такая большая страна, нас не так много. Это препарат "Восоритид", которого до этого не было. Лицензия у препарата есть уже год, его признали все страны Европы, поэтому для наших детей он является единственным шансом", – сказала родительница Кетеван Бегиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Родители 2 февраля намерены встретиться с замминистра здравоохранения Тамарой Габуния. По их словам, если встреча завершится безрезультатно, они намерены прибегнуть к крайним мерам.
Родители держали в руках плакаты с надписью: "Просим лечения для наших детей", "Не отнимайте у наших детей право на здоровье", "Требуем встречи с министром здравоохранения", "Требуем для наших детей жизненно важное лекарство".