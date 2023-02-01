https://sputnik-georgia.ru/20230201/vavilov-obyasnil-pochemu-kitayu-pridetsya-otvetit-na-provokatsii-ssha-na-tayvane-274451624.html

Вавилов объяснил, почему Китаю придется ответить на провокации США на Тайване

Вавилов объяснил, почему Китаю придется ответить на провокации США на Тайване

Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T12:14+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед Николай Вавилов. Когда будет пройдена точка невозврата в тайваньском вопросе? Есть ли риск прямого столкновения США и Китая в этой войне? Зачем Китай открыто обвинил США в украинском конфликте? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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