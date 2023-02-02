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Арвеладзе стал лауреатом премии "Книжный защитник года"
Арвеладзе стал лауреатом премии "Книжный защитник года"
Премия присуждается людям, которые вносят особый вклад в распространение грамотности в Грузии 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T16:16+0400
2023-02-02T16:16+0400
2023-02-02T16:16+0400
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шота арвеладзе
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии в восьмой раз определила обладателя премии "Книжный защитник года" – им стал грузинский футбольный тренер Шота Арвеладзе, информацию распространяет Ассоциация книгоиздателей и распространителей книг Грузии. Премия "Книжный защитник года" была учреждена в 2016 году по инициативе ассоциации, и с тех пор она ежегодно присуждается людям, проектам и учреждениям, которые в течение года вносят особый вклад в распространение грамотности в Грузии. Награду Шоте Арвеладзе вручили председатель ассоциации Тамар Лебанидзе и исполнительный директор Тинатин Бериашвили. Главное условие премии – награжденное лицо или организация не работают в сфере книгоиздания. Кроме того, развитие литературы или издательского дела не должно быть его прямой обязанностью. Ранее премией "Книжный защитник" награждались актриса Нино Касрадзе (2021 год), проект "Книжная полка" (2020), банкир и политик Мамука Хазарадзе (2019), политик и филолог Леван Бердзенишвили (2016).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, шота арвеладзе, мамука хазарадзе
новости, грузия, шота арвеладзе, мамука хазарадзе
Арвеладзе стал лауреатом премии "Книжный защитник года"
Премия присуждается людям, которые вносят особый вклад в распространение грамотности в Грузии
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии в восьмой раз определила обладателя премии "Книжный защитник года" – им стал грузинский футбольный тренер Шота Арвеладзе, информацию распространяет Ассоциация книгоиздателей и распространителей книг Грузии.
Премия "Книжный защитник года" была учреждена в 2016 году по инициативе ассоциации, и с тех пор она ежегодно присуждается людям, проектам и учреждениям, которые в течение года вносят особый вклад в распространение грамотности в Грузии.
Награду Шоте Арвеладзе вручили председатель ассоциации Тамар Лебанидзе и исполнительный директор Тинатин Бериашвили.
Главное условие премии – награжденное лицо или организация не работают в сфере книгоиздания. Кроме того, развитие литературы или издательского дела не должно быть его прямой обязанностью.
Ранее премией "Книжный защитник" награждались актриса Нино Касрадзе (2021 год), проект "Книжная полка" (2020), банкир и политик Мамука Хазарадзе (2019), политик и филолог Леван Бердзенишвили (2016).