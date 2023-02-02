https://sputnik-georgia.ru/20230202/den-pamyati-maksima-greka-2023-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-274492131.html

День памяти Максима Грека 2023: молитвы, о чем просят святого

День памяти Максима Грека 2023: молитвы, о чем просят святого

Православная церковь отмечает 3 февраля день памяти преподобного Максима Грека - выдающегося церковного писателя и переводчика 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T15:35+0400

2023-02-02T15:35+0400

2023-02-02T15:35+0400

справки

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Святого Максима считают покровителем богословов, лингвистов, переводчиков, ученых, студентов, семинаристов, а также молитвенным заступником миссионеров, апологетов и катехизаторов. Из Sputnik Грузия вы узнаете, как жил преподобный Максим, какие молитвы читают святому и о чем просят. Житие святого Родился Максим Грек (в миру Михаил Тиволис) в семье знатного и богатого греческого сановника в городе Арте (Албания) в 1475-м. Будущий святой получил блестящее образование в Венеции и Флоренции и много путешествовал по Европе, где изучал языки и науки. Вернувшись на родину, он принял постриг с именем Максим в Ватопедском монастыре на Афонской горе, где провел примерно 10 лет, изучая древние рукописи. Именно в эти годы святой написал первые труды и составил канон Иоанну Крестителю. По просьбе великого Московского князя Василия Иоанновича (1505 — 1533), инока Максима отправляют в Москву, где по прибытии он начал переводить греческие церковно-богослужебные книги на церковно-славянский язык. Преподобный Максим исполнял все поручения усердно и тщательно, однако из-за того, что славянский язык для переводчика не был родным, в переводах проскальзывали некоторые неточности. Максима Грека несправедливо обвинили в ереси и искажении подлинного значения книг и приговорили к тюремному заключению, отлучив от Причастия. Через шесть лет преподобного освободили из тюрьмы и под церковным запрещением послали в Тверь, где святой написал автобиографическое произведение "Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении". Только через 20 лет с Максима Грека церковное запрещение сняли и разрешили проживать свободно. Последние годы жизни святой провел в Троице-Сергиевой Лавре, где вместе со своим учеником Нилом усердно переводил Псалтирь с греческого на славянский язык. Максим Грек преставился 3 февраля в 1556-м – святого погребли в Троице-Сергиевой Лавре. О чем просят Максиму Греку возносят молитвы и просят помощи и поддержки при гонениях за веру и несправедливом притеснении власти. Преподобного просят о крепости духа и веры, а также помочь преодолеть искушения. Перед иконой Максима Грека возносят молитвы и просят исцелить от физических и душевных болезней. Святого просят помочь преодолеть уныние и дать силы и терпение во время жизненных неурядиц. Молитвы Максиму Греку Молитва первая Преподобне отче Максиме! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь Зарею Духа облистаем, витийствующих богомудренно сподобился еси разумения, неведением омраченная сердца человеков светом благочестия просвещая, пресветел явился еси Православия светильник, Максим преподобный, отонудуже ревности ради Всевидящаго отечества чужд и странен, Российския страны был еси пресельник, страдания темниц и заточения от самодержавнаго претерпев, десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная. И о нас ходатай буди непреложен, чтущих любовию святую памятъ твою. Кондак Богодухновенным Писанием и богословия проповеданием неверствующих суемудрие обличил еси, всебогате, паче же, в Православии исправляя, на стезю истиннаго познания наставил еси, якоже свирель богогласная, услаждая слышащих разумы, непрестанно веселиши, Максим досточудне, сего ради молим Тя: моли Христа Бога грехов оставление низпослати верою поющим всесвятое твое успение, максим, отче наш. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки