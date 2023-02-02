https://sputnik-georgia.ru/20230202/direktor-kliniki-vivamedi-obvinil-tsentr-empatiya-v-ukhudshenii-sostoyaniya-saakashvili-274505832.html

Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили

Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили

По словам Чхаидзе, Саакашвили, контролируя калорийность своей еды, следует рекомендациям центра "Эмпатия" 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T18:20+0400

2023-02-02T18:20+0400

2023-02-02T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Директор клиники "Вивамеди", в которой лечится осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния его здоровья. Центр "Эмпатия" подключился к мониторингу состояния здоровья Саакашвили в ноябре 2021 года как независимый экспертный центр. С тех пор врачи центра наблюдают за состоянием экс-президента и выступают главными свидетелями в деле об отмене или отсрочки наказания для экс-президента. По словам Чхаидзе, Саакашвили, контролируя калорийность своей еды, следует рекомендациям центра "Эмпатия". При этом он подчеркнул, еда, принимаемая Саакашвили, служит для поддержания его жизни, а не для улучшения состояния. "Если так продолжится, его состояние может ухудшиться. Это касается и еды, и избирательности в медикаментах. Если пациент в определенный период отказывался от приема медикаментов, то и это происходило по рекомендации врачей этой организации", – сказал Чхаидзе. Чхаидзе также обвинил центр "Эмпатия" в предоставлении неверной информации иностранным специалистам. "Это действительно достойные люди и действительно профессионалы в своей сфере, но они судят на основании материалов, предоставленных "Эмпатией", – сказал Чхаидзе. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита, у Саакашвили кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия), что является основанием для освобождения пациента. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это. При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, тбилиси, украина, одесская область, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба